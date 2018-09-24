«Благодаря ему весь мир узнал о Борисове». Под гром аплодисментов в последний путь проводили Анатолия Капского

Новости Беларуси. 24 сентября в Борисове простились с Анатолием Капским – легендарным руководителем футбольного клуба БАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно он в 96-м году инициировал возрождение этой заводской команды. С тех БАТЭ по праву носит звание самого успешного клуба Беларуси. Сам Анатолий Анатольевич по-настоящему жил футболом, всегда разделял и победы, и поражения своей команды. А покинул этот мир на самом взлете. Анатолию Капскому было всего 52. «В кругу близких и друзей он был душевным и заботливым!». Спортивный мир вспоминает Анатолия Капского

Капского без преувеличения называли отцом белорусского футбола. То, что сделал он для этой игры в Беларуси, переоценить сложно. Именно он привез в страну «Барселону», «Реал» и элиту европейского футбола. И только он знал, чего ему это стоило.

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:

Всегда его отличало то, что он всегда шёл до конца, всегда верил в лучшее, поэтому до последних дней выглядел счастливым человеком, получал удовольствие от каждого прожитого дня. Это подтверждает, что был боец и любил очень жизнь.

Анатолий Анатольевич для одних был строгим наставником, для других «своим парнем» и лучшим другом. Но для БАТЭ он был всем, собственно, как и клуб для него был всем. БАТЭ был для него второй семьёй. В Беларуси скорбят по Анатолию Капскому

Алексей Бага:

В последнее время мы очень много общались, обсуждали и футбол, и жизнь. Затрагивали разные темы, вплоть до игры в Венгрии мы были на связи, поэтому, естественно, это стало неожиданностью. Анатолий Капский: Футбол мы должны любить не за счет и очки, а за человеческие отношения

Гражданская панихида собрала сотни людей. Проводить в последний путь Анатолия Капского пришли те, кому он был близок и дорог.

Пётр Хадасевич, болельщик ФК БАТЭ:

То, что он сделал для белорусского футбола – трудно сказать и описать, потому что такую радость, которую он подарил простым любителям спорта. Это дорого стоит.

Светлана Войткевич, болельщица ФК БАТЭ:

Каждому он дорог по-своему. Мы все гордимся, что благодаря ему весь мир узнал о городе Борисове. Не все знают, что такое Беларусь, но все знают, что такое БАТЭ. «БАТЭ – команда с большой душой». 6 цитат Анатолия Капского о футболе и принципах

Сегодня впервые на «Борисов-арене» аплодировали не голам.