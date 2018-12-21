Глава Пентагона Джеймс Мэттис уходит в отставку

Новости США. Глава Пентагона уходит в отставку. Свой пост Джеймс Мэттис покинет в феврале 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В прошении о сложении полномочий Мэттис указал, что их взгляды с президентом по многим вопросам расходятся, потому он более не может руководить организацией.

По словам Дональда Трампа, кандидатура нового министра обороны будет выдвинута в ближайшее время.