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«Сердце не выдержало». Михаил Жванецкий назвал причину смерти Романа Карцева

02 октября 2018 10:20
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Новости России. Сатирик Михаил Жванецкий был шокирован новостью о смерти народного артиста России и своего близкого друга Романа Карцева.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Михаила Жванецкого, причиной смерти Романа Карцева стал инфаркт.

Михаил Жванецкий (в комментарии ТАСС):
Сердце не выдержало. Он ведь давно болел, долго находился в больнице, а сейчас его мучения закончились.

Также телеведущий и сатирик отметил, что Карцев был ему как брат. И ему тяжело смириться с утратой близкого человека. «Нас было трое – Рома, Виктор Ильченко и я. Мы были как братья, Рома заменял мне брата, которого у меня никогда не было».

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Напомним, Роман Карцев скончался утром второго октября в Москве.

Ему было 79 лет – здесь подробнее.

Дата и место похорон актера пока не названы. 

# Некролог # калейдоскоп # Роман Карцев # Михаил Жванецкий # Фотофакт

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