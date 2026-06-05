Мы не хотим никакой войны, но всегда полны решимости защитить белорусов – Президент

Новая областная кардиологическая больница в Гродно должна стать образцовым медицинским учреждением, опыт которого будут перенимать специалисты со всей страны. Об этом 5 июня заявил Александр Лукашенко на церемонии открытия комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: я думаю об одном – как сделать, чтобы сюда вражья морда не влезла и все не перекрошила. Учитывая близость Гродненской области к западным рубежам нашей страны, глава государства не мог не остановиться на вопросах взаимодействия с соседями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Взрослые люди предпенсионного возраста и так далее, они меня понимают. Ни я, ни вы – уже даже не для нас. Мы же хотим, чтобы наши дети, внуки хотя бы на своей земле жили. Да, хватает у нас недостатков, но мы отличаемся тем, что мы эти недостатки видим. Во многом их искореняем, мы решаем проблемы, и мы хотим решить все проблемы, которые у нас есть. Если объективно, я часто говорю: в зеркало посмотрите на себя… Некоторые люди заводятся и начинают… Я говорю – в зеркало. И ответь сам себе: ты что сделал для того, чтобы было лучше? Жестковато для Президента, но это так. Поэтому вы на начальников смотрите, требуете с них, но и на себя смотрите. Я хочу, чтобы поляки, литовцы, украинцы меня услышали. Мы не хотим воевать с ними. Хотя мы всегда полны решимости вас защитить. Я хочу, чтобы строители строили, а не держали пулемет или автомат в руках. Поэтому не верьте никому, что мы хотим какой-то войны.