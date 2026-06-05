Мы не хотим никакой войны, но всегда полны решимости защитить белорусов – Президент
Новая областная кардиологическая больница в Гродно должна стать образцовым медицинским учреждением, опыт которого будут перенимать специалисты со всей страны. Об этом 5 июня заявил Александр Лукашенко на церемонии открытия комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: я думаю об одном – как сделать, чтобы сюда вражья морда не влезла и все не перекрошила.
Учитывая близость Гродненской области к западным рубежам нашей страны, глава государства не мог не остановиться на вопросах взаимодействия с соседями.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Взрослые люди предпенсионного возраста и так далее, они меня понимают. Ни я, ни вы – уже даже не для нас. Мы же хотим, чтобы наши дети, внуки хотя бы на своей земле жили. Да, хватает у нас недостатков, но мы отличаемся тем, что мы эти недостатки видим. Во многом их искореняем, мы решаем проблемы, и мы хотим решить все проблемы, которые у нас есть.
Если объективно, я часто говорю: в зеркало посмотрите на себя… Некоторые люди заводятся и начинают… Я говорю – в зеркало. И ответь сам себе: ты что сделал для того, чтобы было лучше? Жестковато для Президента, но это так. Поэтому вы на начальников смотрите, требуете с них, но и на себя смотрите. Я хочу, чтобы поляки, литовцы, украинцы меня услышали. Мы не хотим воевать с ними. Хотя мы всегда полны решимости вас защитить. Я хочу, чтобы строители строили, а не держали пулемет или автомат в руках. Поэтому не верьте никому, что мы хотим какой-то войны.
Александр Лукашенко:
Мы никакой войны не начинали. Мы не хотим этого. Но надо понимать, с американцами я разговариваю, мы союзники России. И помните, как бы вы на Западе далеко ни были, если бы у нас не было добрых, тесных отношений с нашей Россией, она нам не чужая, нам трудно было бы это делать.
Сегодня буквально через 100 километров, а может быть, и меньше, природный газ в шесть раз, минимум в пять, дороже, чем у нас. Нефть тем более дороже. И колбасит их, они все там деньги тратят, почему у них проблемы со здравоохранением и так далее. Деньги на оборону тратят. Против кого они собираются воевать? Против нас? Если они хотят быть агрессорами, если они хотят осуществить агрессию против нас, может быть.
Но если они хотят от нас защищаться, не надо. Потратьте эти деньги для крестьян, для рабочих, на здравоохранение, образование. Рядом, здесь, в Беларуси, это ваши люди, ваши друзья.
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