«Сбер» за экологию! Как банк отметил Всемирный день окружающей среды?

5 июня во всем мире отмечают День окружающей среды. К «зеленому» тренду подключилась и Беларусь. В Центральном ботаническом саду Минска прошла акция под эгидой Сети Глобального договора ООН. К марафону присоединились десятки компаний.

Традиционно экоинициативу поддержал и Сбер Банк. Его сотрудники высадили растения в новой экспозиции и провели работу по благоустройству зеленой жемчужины столицы. Сбер активный участник Сети Глобального договора ООН в Беларуси. В рамках этого сотрудничества банк первый в стране стал участником инициативы «Вперед быстрее» и взял на себя публичные обязательства по достижению целей устойчивого развития.

Андрей Вушев, заместитель председателя правления ОАО «Сбер Банк»:

«Сбер» – не просто банк, больше чем банк. Для нас экологическая и социальная повестка имеют очень важное значение. Они внедрены на всех уровнях компании. Мы реализуем безбумажные технологии, сокращаем уровень отходов, финансируем зеленые проекты. В прошлом году запустили большой республиканский проект по сбору пластиковых карт и по следующему их направлению на переработку.

Мария Карась, исполнительный директор Сети Глобального договора ООН в Беларуси:

В 2021 году Сбер Банк присоединился к Сети глобального договора. Это наш партнер, которому мы очень рады. И в этом году единственный участник, который присоединился к акселератору инноваций по целям устойчивого развития, которые помогают активно находить решения для внедрения целей устойчивого развития в бизнес-процессы.