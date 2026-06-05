Сборная Беларуси по футболу разгромила Сирию в товарищеской встрече

Национальная сборная Беларуси по футболу выиграла и третий товарищеский матч под началом Виктора Гончаренко. На сей раз в домашних стенах была бита Сирия. Причем без шансов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева быстро вошли в противостояние. Уже на третьей минуте цель поразил Владислав Морозов. И в дальнейшем земляки владели тотальным преимуществом. На 11-й коллегу по сборной поддержал Артем Концевой. За весь первый тайм гости нанесли всего удар в створ.

После перерыва ситуация на поле не поменялась. Наша команда действовала в едином атакующем ключе. Автором третьего мяча стал Артем Шуманский. Уже этот гол стал разгромным. Однако сбавлять обороты белорусы не стали. Евгений Яблонский окончательно деморализовал сирийцев. Максимум, на что их хватило, уйти от сухого фиаско. 4:1 – «белокрылые» мощнее.