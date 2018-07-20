25-летнего Дениса Тена убили в Казахстане. Поклонников шокировало последнее фото фигуриста

Новости Казахстана. 19 июля оборвалась жизнь известного казахстанского фигуриста Дениса Тена. Трагедия произошла в Алматы. Смерть наступила в связи с тяжелым ножевым ранением, которое нанесли спортсмену автограбители. Мужчины пытались снять зеркала с машины Дениса. Фигурист умер в больнице от большой кровопотери. Парню было 25 лет.



Источник фото: instagram.com/tenis_den/ Полиция уже установила личность второго подозреваемого в убийстве фигуриста. Это Арман Кудайбергенов, 24-летний житель Кызылординской области Республики Казахстан. Также полиция назвала приметы второго подозреваемого и просит сообщить всех, кто знает о его местонахождении. В пятницу уже был задержан один подозреваемый. Им оказался уроженец Жамбылской области Республики Казахстан Нуралы Киясова, парень 1994 года рождения и уже признал свою вину. Для расследования дела была создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли наиболее опытные сотрудники МВД и департамента внутренних дел Алматы. По случаю гибели спортсмена в нескольких городах Казахстана отменены развлекательные мероприятия. Джонни Вейр: «Я разбит новостью о смерти Дениса Тена. Это невероятная утрата и трагедия»

Источник фото: instagram.com/tenis_den/

В социальных сетях появилось множество комментариев и соболезнований от фанатов, коллег, друзей и просто знакомых. Смерть фигуриста стала шоком для общественности. За несколько дней до смерти Денис опубликовал фотографию в Instagram со встречи с блогерами. На снимке молодой человек в хорошем расположении духа, он улыбается. «Как так, у него вся жизнь впереди», – пишут поклонники.

Источник фото: instagram.com/tenis_den/

По поводу трагедии высказались и известные персоны в мире спорта. Как отреагировали на убийство Тена: Татьяна Тарасова (бывший тренер Дениса Тена) рассказала, что хорошо знает семью парня, что всегда будет помнить Дениса как лучшего, а главное – талантливого и трудолюбивого, а то, что произошло, это полный беспредел. Тарасова называет Тена не просто учеником, «он был моим товарищем», – говорит тренер.

Источник фото: instagram.com/tenis_den/

Очень эмоционально на своей странице в Instagram отреагировал Алексей Ягудин. Прославленный фигурист говорит, что Денис был частью мирового фигурного катания, «он был частью меня».

Источник фото: instagram.com/tenis_den/

«Весь мир Фигурного Катания скорбит, как и твой народ и твоя страна и твои поклонники во всем Мире», – написал Евгений Плющенко. Илья Авербух отметил, что Денис Тен был очень деликатным человеком, интеллигентным и утонченным, показывал отличные результаты. Елена Радионова написала большой пост в социальной сети. Спортсменка говорит о том, что ей тяжело пережить потерю друга и такого светлого человека.

А олимпийская чемпионка Юлия Липницкая призналась, что незадолго до трагедии Денис Тен приглашал ее в Казахстан на собственное шоу.



Источник фото: instagram.com/tenis_den/