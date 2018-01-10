«Даже гвоздь сезона бывает ржавым»: знаменитые цитаты героев Михаила Державина

Новости России. На 82 году ушёл из жизни Михаил Державин. Утром 10 января Московский театр сатиры сообщил о смерти великого актёра. Державин долго болел. Актёра похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с отцом. В 1959 году Михаил Державин получил первую роль. С 1968 года и до самой смерти работал в Московском театре сатиры.

В своих интервью Державин говорил, что его путь был предопределён с самого начала. Он жил в доме с актёрами, художниками и музыкантами. Рядом находилось и театральное училище им. Щукина. Одними из самых запоминающихся фильмов с участием Михаила Державина были «Трое в лодке, не считая собаки», «Зимний вечер в Гаграх», «Бабник», «Чокнутые», «Старые клячи». Актёр сыграл более 50 ролей в театре и более 30 ролей в кино. Настоящая известность пришла к актёру после роли Джорджа в фильме «Трое в лодке, не считая собаки». Там он сыграл в тандеме с Андреем Мироновым и своим близким другом Александром Ширвиндтом.

Вспомним пять цитат героя Михаила Державина из этой популярной картины. 1. Что может быть привлекательного в девице, которая ростом с гвардейца? У нее талия как у белой медведицы! 2. Может быть, не за столом? 3. Совершенно правильно, Джи. 4. Зачем я сел с вами в эту лодку? Сидел бы дома в Лондоне у камина и ногам бы было теплее. 5. Лучше уйдите, сэр. Вы же видите, нам не до Вас, СЭР. Коллеги всегда тепло отзывались об актере. Его ласково называли «МихМих» (подробности здесь). Актёра полюбили и благодаря участию в юмористической телепередаче «Кабачок 13 стульев». За 13 лет съёмок в передаче «Кабачок 13 стульев» он сыграл пана Ведущего 140 раз.

Приведём несколько ярких высказываний его персонажа. 1. Пан Спортсмен. Вы давно, наверное, обратили внимание, что самая сильная сторона его личности — это нижняя челюсть, выдерживающая любые удары судьбы. 2. Даже гвоздь сезона бывает ржавым. 3. Пани Тереза — очень добрая женщина. Она прощает Владека даже тогда, когда тот ни в чем не виноват. 4. Счетовод Вотруба. Знает себе цену, и она его очень огорчает. Любимой зрителями также стала песня про морячку в исполнении Михаила Державина в фильме «Моя морячка». «И когда на море качка и бушует ураган, приходи ко мне морячка, я любовь тебе отдам!».