«Даже гвоздь сезона бывает ржавым»: знаменитые цитаты героев Михаила Державина
Новости России. На 82 году ушёл из жизни Михаил Державин.
Утром 10 января Московский театр сатиры сообщил о смерти великого актёра. Державин долго болел. Актёра похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с отцом.
В 1959 году Михаил Державин получил первую роль. С 1968 года и до самой смерти работал в Московском театре сатиры.
В своих интервью Державин говорил, что его путь был предопределён с самого начала. Он жил в доме с актёрами, художниками и музыкантами. Рядом находилось и театральное училище им. Щукина.
Одними из самых запоминающихся фильмов с участием Михаила Державина были «Трое в лодке, не считая собаки», «Зимний вечер в Гаграх», «Бабник», «Чокнутые», «Старые клячи». Актёр сыграл более 50 ролей в театре и более 30 ролей в кино.
Настоящая известность пришла к актёру после роли Джорджа в фильме «Трое в лодке, не считая собаки». Там он сыграл в тандеме с Андреем Мироновым и своим близким другом Александром Ширвиндтом.
Вспомним пять цитат героя Михаила Державина из этой популярной картины.
1. Что может быть привлекательного в девице, которая ростом с гвардейца? У нее талия как у белой медведицы!
2. Может быть, не за столом?
3. Совершенно правильно, Джи.
4. Зачем я сел с вами в эту лодку? Сидел бы дома в Лондоне у камина и ногам бы было теплее.
5. Лучше уйдите, сэр. Вы же видите, нам не до Вас, СЭР.
Коллеги всегда тепло отзывались об актере.
Его ласково называли «МихМих» (подробности здесь).
Актёра полюбили и благодаря участию в юмористической телепередаче «Кабачок 13 стульев». За 13 лет съёмок в передаче «Кабачок 13 стульев» он сыграл пана Ведущего 140 раз.
Приведём несколько ярких высказываний его персонажа.
1. Пан Спортсмен. Вы давно, наверное, обратили внимание, что самая сильная сторона его личности — это нижняя челюсть, выдерживающая любые удары судьбы.
2. Даже гвоздь сезона бывает ржавым.
3. Пани Тереза — очень добрая женщина. Она прощает Владека даже тогда, когда тот ни в чем не виноват.
4. Счетовод Вотруба. Знает себе цену, и она его очень огорчает.
Любимой зрителями также стала песня про морячку в исполнении Михаила Державина в фильме «Моя морячка».
«И когда на море качка и бушует ураган, приходи ко мне морячка, я любовь тебе отдам!».
Михаил Державин любил петь, увлекался футболом, хоккеем, рыбалкой.
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