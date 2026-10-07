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Новости по тегу #Некролог

Умерла обладательница «Оскара» Эва Мари Сэйнт
07 октября 2026 09:26

Умерла обладательница «Оскара» Эва Мари Сэйнт

Актер из фильмов «Атака» и «Охота на лис» умер на 79-м году жизни
06 октября 2026 08:27

Актер из фильмов «Атака» и «Охота на лис» умер на 79-м году жизни

В Гомеле прошла церемония прощания с белорусским государственным деятелем Александром Якобсоном
01 октября 2026 11:11

В Гомеле прошла церемония прощания с белорусским государственным деятелем Александром Якобсоном

Президент направил соболезнование родным и близким Александра Якобсона
28 сентября 2026 17:03

Президент направил соболезнование родным и близким Александра Якобсона

Умер российский актер и режиссер Евгений Поплавский
24 сентября 2026 08:35

Умер российский актер и режиссер Евгений Поплавский

Причиной смерти музыкального критика Сергея Соседова стал несчастный случай
24 сентября 2026 07:11

Причиной смерти музыкального критика Сергея Соседова стал несчастный случай

Российская актриса Анна Шерлинг скончалась
19 сентября 2026 10:19

Российская актриса Анна Шерлинг скончалась

В Центральном доме офицеров прошла церемония прощания с Вадимом Поповым
09 сентября 2026 18:35

В Центральном доме офицеров прошла церемония прощания с Вадимом Поповым

Умер артист театра и кино Константин Сироткин
06 сентября 2026 11:32

Умер артист театра и кино Константин Сироткин

Умер король Норвегии Харальд V
28 августа 2026 06:48

Умер король Норвегии Харальд V

Умер российский актер театра и кино Юрий Цурило
27 августа 2026 05:28

Умер российский актер театра и кино Юрий Цурило

Скончался экс-басист группы Queen Барри Митчелл
21 августа 2026 11:44

Скончался экс-басист группы Queen Барри Митчелл