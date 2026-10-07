Новости по тегу #Некролог

Ей было 102 года.
Василий Попов не дожил до 79-летия 3 дня.
Проститься с Александром Якобсоном, прибыли высшие должностные лица страны, руководители и представители министерств, ведомств, госорганов, парламентарии, общественность, руководство области, районов, жители из разных уголков страны.
Государственный деятель скончался на 76-м году жизни.
Он скончался на 80-м году жизни.
Сергей Соседов умер на 59-м году жизни.
Артистке было 46 лет.
Соболезнования родным и близким Вадима Александровича выразил Александр Лукашенко.
Мужчине было 58 лет.
Ему было 89 лет.
Актер Юрий Цурило умер в возрасте 79 лет.
Митчелл играл в группе в 1970–1971 гг.
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