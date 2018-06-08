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«Пусть помнят этого человека – он заслуживает того». В Минске простились с композитором Эдуардом Зарицким

08 июня 2018 13:42
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Новости Беларуси. В Минске простились с народным артистом Беларуси, композитором Эдуардом Зарицким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его не стало на 73-м году жизни.

«Пусть помнят этого человека – он заслуживает того». В Минске простились с композитором Эдуардом Зарицким-1

Гражданская панихида прошла в Белорусской государственной академии музыки.

Композитор-песенник  написал музыку для сотен песен, которые исполняли и исполняют популярные артисты белорусской и российской сцены. Они полюбились слушателям разных поколений.

«Пусть помнят этого человека – он заслуживает того». В Минске простились с композитором Эдуардом Зарицким-4

Юрий Иванов, фотограф, специалист по общественным связям Университета культуры и искусств Беларуси:
Композитор от Бога. Его песни останутся, его мысли останутся, его интервью останутся. И пусть это останется для молодых, пусть помнят этого человека – он заслуживает того.

«Пусть помнят этого человека – он заслуживает того». В Минске простились с композитором Эдуардом Зарицким-7

Григорий Сороко, директор Молодечненского музыкального училища им. М. Огинского:
Наш дарагі сябра Эдуард, які пакінуў вяликі песенны клад нашай краіне, нашым спевакам, нашаму музычнаму мастацтву – ён таксама будзе жыць вельмі і вельмі доўга. Сёння, канешне, вялікі сум ад фізічнай страты яго.

Последние годы Эдуард Зарицкий боролся с тяжелым недугом. Похоронили его на Восточном кладбище в Минске.

«Пусть помнят этого человека – он заслуживает того». В Минске простились с композитором Эдуардом Зарицким-10

«Пусть помнят этого человека – он заслуживает того». В Минске простились с композитором Эдуардом Зарицким-12

# Некролог # общество # Юрий Иванов # Григорий Сороко # Фотофакт

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