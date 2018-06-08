«Пусть помнят этого человека – он заслуживает того». В Минске простились с композитором Эдуардом Зарицким

Новости Беларуси. В Минске простились с народным артистом Беларуси, композитором Эдуардом Зарицким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его не стало на 73-м году жизни.

Гражданская панихида прошла в Белорусской государственной академии музыки. Композитор-песенник написал музыку для сотен песен, которые исполняли и исполняют популярные артисты белорусской и российской сцены. Они полюбились слушателям разных поколений.

Юрий Иванов, фотограф, специалист по общественным связям Университета культуры и искусств Беларуси:

Композитор от Бога. Его песни останутся, его мысли останутся, его интервью останутся. И пусть это останется для молодых, пусть помнят этого человека – он заслуживает того.