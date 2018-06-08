«Пусть помнят этого человека – он заслуживает того». В Минске простились с композитором Эдуардом Зарицким

Новости Беларуси. В Минске простились с народным артистом Беларуси, композитором Эдуардом Зарицким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его не стало на 73-м году жизни.
Новости Беларуси. В Минске простились с народным артистом Беларуси, композитором Эдуардом Зарицким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его не стало на 73-м году жизни.
Гражданская панихида прошла в Белорусской государственной академии музыки.
Композитор-песенник написал музыку для сотен песен, которые исполняли и исполняют популярные артисты белорусской и российской сцены. Они полюбились слушателям разных поколений.
Юрий Иванов, фотограф, специалист по общественным связям Университета культуры и искусств Беларуси:
Композитор от Бога. Его песни останутся, его мысли останутся, его интервью останутся. И пусть это останется для молодых, пусть помнят этого человека – он заслуживает того.
Григорий Сороко, директор Молодечненского музыкального училища им. М. Огинского:
Наш дарагі сябра Эдуард, які пакінуў вяликі песенны клад нашай краіне, нашым спевакам, нашаму музычнаму мастацтву – ён таксама будзе жыць вельмі і вельмі доўга. Сёння, канешне, вялікі сум ад фізічнай страты яго.
Последние годы Эдуард Зарицкий боролся с тяжелым недугом. Похоронили его на Восточном кладбище в Минске.