Коллеги погибшей звезды «Дизель Шоу» Марины Поплавской сняли трогательный фильм в память о ней

Новости Украины. Коллеги Марины Поплавской, которая погибла в ДТП под Киевом, выпустили фильм о ее жизни «Королеве юмора Марианне Поплавской посвящается».
Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале «Дизель Шоу».
Новости Украины. Коллеги Марины Поплавской, которая погибла в ДТП под Киевом, выпустили фильм о ее жизни «Королеве юмора Марианне Поплавской посвящается».
Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале «Дизель Шоу».
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Дизель Студио»
12-минутный ролик посвящен жизни Марины Поплавской, в нем показаны эксклюзивные кадры, которых никогда ранее не было в эфире, а также озвучены редкие биографические факты.
«Сегодня 9-й день с трагического момента, оборвавшего жизнь нашей Мариночки Поплавской. В этом фильме мы покажем эксклюзивные кадры интервью, фото и видео, которые ранее не публиковались. Кем хотела стать в детстве будущая звезда? Какой была семья артистки? Что значили для нее КВН и «Дизель Шоу»? Какое у нее было отношение к ученикам?», – гласит описание мини-фильма.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Дизель Студио»
Из фильма зритель узнает, что Марина Поплавская долгое время работала учительницей украинского языка и литературы в школе в Житомире.
Напомним, что авария, в которой погибла артистка, случилась 20 октября. Автобус с командой «Дизель Шоу» столкнулся с грузовиком.
«Наш эталон доброты на земле». Белорусский КВНщик Сморигин стал свидетелем этого ДТП (читать далее).