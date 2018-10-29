Коллеги погибшей звезды «Дизель Шоу» Марины Поплавской сняли трогательный фильм в память о ней

Новости Украины. Коллеги Марины Поплавской, которая погибла в ДТП под Киевом, выпустили фильм о ее жизни «Королеве юмора Марианне Поплавской посвящается».

12-минутный ролик посвящен жизни Марины Поплавской, в нем показаны эксклюзивные кадры, которых никогда ранее не было в эфире, а также озвучены редкие биографические факты.

«Сегодня 9-й день с трагического момента, оборвавшего жизнь нашей Мариночки Поплавской. В этом фильме мы покажем эксклюзивные кадры интервью, фото и видео, которые ранее не публиковались. Кем хотела стать в детстве будущая звезда? Какой была семья артистки? Что значили для нее КВН и «Дизель Шоу»? Какое у нее было отношение к ученикам?», – гласит описание мини-фильма.