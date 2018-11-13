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«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

13 ноября 2018 16:57
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Новости Беларуси. Его музыка будет жить в сердцах поколений. Не стало Игоря Лученка. 80-летний композитор в начале ноября попал с инсультом в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики до последнего боролись за его жизнь. Но накануне поздним вечером сердце маэстро остановилось.

Соболезнование в связи со смертью народного артиста СССР его родным, близким и коллегам направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Прощание с Игорем Лученком состоится 14 ноября в Центральном Доме офицеров.

Его биологические часы замерли. Остановились. Но вот эти, что на минской ратуши уже 13 лет каждый час отбивают и будут отбивать мелодию «Песни о Минске»…

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка-1

Белорусский столичный хит написал Игорь Лученок. Но не только этот лучистый ритм зажигает в сердцах миллионов поклонников душевный огонь.

«Песни – это дети, и они все любимые». Композитор Игорь Лученок отмечает юбилей

Это одно из последних интервью Игоря Михайловича. В августе 2018 года ему исполнилось 80.

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка-4

Игорь Лученок, композитор, народный артист Беларуси, заслуженный деятель искусств:
Песни – это дети, и они все любимые. Я через мелодию, через песню, через балладу, через романс, через своих друзей я несу людям и нахожу отклик в сердцах людей, а это очень важно.

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка-7

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка-9

Мелодичный крик младенца, которому суждено было стать повелителем нот – композитором, раздался 6 августа 1938 года. Игорь Лученок родился в семье белорусской интеллигенции: мать – учитель биологии и химии, отец – врач. Именно родитель, который беззаветно, по-любительски, был увлечен музыкой, и сыграл роль первой скрипки в судьбе сына.

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка-12

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка-14

Потому на пути Лученка сперва была музыкальная школа при консерватории, где он осваивал сразу и цимбалы, и пианино, потом Белгосконсерватория имени Луначарского, стажировка в Ленинградской консерватории и аспирантура в Московской.

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка-17

Но все же не один, даже самый именитый ВУЗ не смог бы научить чувствовать музыку так, если бы талант и дар не был энергетикой, посланной свыше.

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка-20

Леонид Борткевич, заслуженный артист БССР:
Вообще удивляюсь, как можно было столько всего сделать, столько написать, быть на всяких должностях. Он же был композитором до самых последних дней.

Конечно, для нас трагедия, утрата. Я считаю, трагедия всей страны нашей.

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка-23

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка-25

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка-27

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка-29

Он в ответе за каждую свою ноту, а его произведения в «золотых коллекциях» звездных артистов. Он стал первым белорусом, которому на самой звездной площади в Москве по заслугам отвели именной квадратный метр. Горит золотом звезда и в фестивальном Витебске. Да и нет, наверное, таких современников, кто бы генетически не смог продолжить шлягеры, рожденные маэстро.

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка-32

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка-34

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка-36

Струнный квартет, сонаты для гобоя и фортепиано, вариации на белорусскую тему для фортепиано, романсы, вокальные циклы, музыка к спектаклям и кинофильмам... Диапазон его творчества необъятен, как и душа автора. Но все же самый плодотворный жанр – песенный. Их в авторской музотеке – в большинстве хитовых и популярных – больше четырехсот.

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка-39

Леонид Некрашевич, заслуженный артист Республики Беларусь, солист ансамбля песни и танцев Вооруженных Сил Беларуси:
Он был наделен большим талантом. Все песни великолепного стиля, великолепной направленности – на воспитание нашего народа, нашего поколения, на воспоминания людей, отдавших жизни за то, что мы сегодня живем.

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка-42

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка-44

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка-46

Это Лученок нашел музыкальное звучание литературной поэтической формы. Стихи белорусских классиков Колоса, Купалы, Богдановича, Панченко, Кулешова, Бородулина, Буравкина и советских классиков – шестидесятников Евтушенко и Рождественского – обрели нотное сопровождение.

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка-49

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка-51

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка-53

Валерий Скорожонок, солист ансамбля «Песняры» (1998-2014):
Для меня его песни с детства были знакомы, еще школьником их пел. Для «Песняров» этот человек написал 30 песен. Я счастлив и горд, что я многие песни его исполнял сам, особенно последнюю песню, которую написал для ансамбля «Песняры» – «Пташка» на стихи Яна Чечота.

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка-56

Человек, познавший тайну мелодии, нашедший нужную комбинацию звуков, подчинивший нотный ряд так, чтобы этот самый, казалось бы простой набор, изрядно томил душу, вытрясая из нее все эмоции – Игорь Лученок будет похоронен 14 ноября на Московском кладбище в Минске. Прощание с артистом пройдет в Доме офицеров.

# Некролог # общество # Игорь Лученок # Леонид Борткевич # Валерий Скорожонок # Леонид Некрашевич # Фотофакт

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