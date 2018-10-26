«Я тебя никогда не забуду». Вспоминаем роли Николая Караченцова

Новости России. Печальная новость утром 26 октября пришла из Москвы: не стало Николая Караченцова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он скончался накануне своего 74-летия. В последние годы известный актер тяжело болел. В фильмографии актера десятки запоминающихся ролей. На протяжении почти 40 лет он работал в московском «Ленкоме».

Это его последняя осень. Он больше оптимистично не подмигнет, разве что со старых лент на экране, и не расплывется своей теплой щербатой улыбкой. До своего 74-го дня рождения Николай Караченцов не дожил день. Год назад актеру поставили диагноз «рак легкого». А 26 октября в 9 утра в реанимации московской клиники его сердце навсегда замерло. Судьба его несколько раз в жизни отвоевывала у смерти. 12 лет назад актер попал в страшную автокатастрофу. 26 дней в коме, неутешительные прогнозы…

Но жизнелюбивый Николай Караченцов выкарабкался. И снова стал появляться на светских раутах. В октябре 2013 года он был в Беларуси. Снимали «Белые Росы. Возвращение», где народный артист сыграл в небольшом эпизоде.

После аварии он так до конца и не восстановился. Проблемы с речью, потому роль была практически без слов. Но не сыграть он не мог! А как по-другому? Советский хит – первые «Росы» – просто отождествляется с Караченцовым. Лучшие роли великого актера смотрите здесь. Его кредо – искренность и абсолютная самоотдача. Актерский диапазон – от буффонады до трагедии. Он всю жизнь был творчески предан лишь одному театру «Ленком». В кино им было сыграно более 100 ролей. Актер был задействован на нескольких картинах в год десятилетиями. Впечатляющая фильмография всенародного артиста поредела лишь тогда, когда здоровье дало сбой. Но зрители в своих ассоциациях его по-прежнему рисуют в своих воспоминаниях чувственным графом Резановым из рок-оперы «Юнона и Авось», которая гастролями прошумела по всему миру.

Советский музыкальный фильм «Приключения Электроника» – фантастика, впечатлившая миллионы уже взрослых детей. Здесь Караченцов лихо сыграл злодея Урри, причем трюки выполнял сам, не доверяя каскадерам.

Ковбой из кинокартины «Человек с бульвара Капуцинов», маркиз Рикардо из «Собаки на сене», альфонс Валентин из «Дамы приглашают кавалеров», культовый персонаж император Петр I в «Тайнах дворцовых переворотов» – всегда разный, юморной, серьезный, страстный, драйвовый, эксцентричный, романтичный…