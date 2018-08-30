«Не стало целой эпохи». Каким запомнится Иосиф Кобзон в сердцах и памяти миллионов людей

Новости Беларуси. «Не стало целой эпохи». Печальная новость 30 августа пришла из Москвы. Ушел из жизни Иосиф Кобзон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Народный артист Советского Союза скончался на 81-м году жизни.

Много лет певец мужественно боролся с онкологическим заболеванием. За свою долгую карьеру Иосиф Давыдович выпустил полсотни альбомов. Среди его песен и военные, и лирические, но неизменно берущие за душу. Больше жизни, пожалуй, он любил лишь сцену. Музыка и любовь зрителей – то, что помогало держаться. Долгие годы Иосиф Кобзон боролся с болезнью. Пока его голос помогал воспрянуть духом миллионам поклонников, собственные тяготы он мужественно оставлял за кулисами. Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Мы знали, что он болел, видели, как он боролся. Видели, как он выходил, тяжело ему было ходить. Мы его видели за кулисами. Когда он выходил на сцену, он был Иосиф Кобзон, а уже за сценой ему было тяжеловато. Он не показывал виду, держался. Сцена была его жизнь. С Анатолием Ярмоленко они были настоящие «сябры». Ради этого выступления Иосиф Давыдович отменил все планы и прилетел с Кавказа. Так поступал всегда, следуя сердцу и данному слову. Анатолий Ярмоленко:

Человек, для которого честь, долг, отечество, патриотизм – не простые слова.

Его жизненный путь был непростым, но ярким. Певец родом из городка Часов Яр Донецкой области проснулся знаменитым, исполнив романтичную песенку. С тех пор его голос звучал поистине в каждом дворе. Он умел быть разным. В репертуаре сотни и сотни песен: от патриотических до лиричных… И каждая неизменно брала за душу.

В саундтреках к культовому «17 мгновений весны» не слышно Кобзона – лишь чувства героя. Какой глубины человек мог так точно передать целый мир переживаний? А меж тем, для разных поколений его слушателей он и сам был целый мир – многогранный и яркий.

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:

Его хватало на то, чтобы заниматься общественно-политическими делами. Он был прекрасным педагогом. Он оставил после себя такое количество чудесных учеников. Спасибо Богу за то, что в жизни нашей, жизни его поклонников, в жизни нашего эстрадного искусства был, есть и навсегда останется такой человек, как Иосиф Давыдович Кобзон. Светлая ему память и царствие небесное! В большом интервью нашему телеканалу Иосиф Давыдович несколько лет назад вспоминал один из самых волнующих дней в своей жизни. Он первым отправился на переговоры к террористам во время захвата людей на мюзикле «Норд-Ост». И вывел заложников. А позже стал крестным отцом у одного из спасенных детей.

Иосиф Кобзон, народный артист СССР:

Сами боевики не хотели ни с кем разговаривать. Я рассчитывал на узнаваемость и на то, что я с 1964 года носил высокое звание заслуженного артиста Чечено-Ингушской ССР. И я знал менталитет. Сами боевики не хотели ни с кем разговаривать. Я рассчитывал на узнаваемость и на то, что я с 1964 года носил высокое звание Заслуженного артиста Чечено-Ингушской АССР. И я знал менталитет вайнахов, которые захватили Дубровку. Поэтому я спокойно совершенно к этому отнесся. Чеченцы, вообще все вайнахи, ингуши уважают только силу.

Его поистине отличали не только харизма и талант, но и необыкновенная отзывчивость. Иосиф Давыдович был депутатом нескольких созывов в России, известным своей принципиальностью и человечностью. Столько не писали больше никому в Госдуме. И на каждое письмо он находил время ответить. Помогал и коллегам по цеху, и простым людям в самых разных ситуациях.