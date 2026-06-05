Лукашенко на открытии областной больницы в Гродно: очень хочу, чтобы она стала образцом для нашей страны

Новая областная кардиологическая больница в Гродно должна стать образцовым медицинским учреждением, опыт которого будут перенимать специалисты со всей страны. Об этом 5 июня заявил Александр Лукашенко на церемонии открытия комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два года назад, в апреле 2024-го глава государства заложил капсулу на месте строительства будущей клиники. Тогда же Президент поручил не затягивать сроки и открыть объект через два года, что сегодня и произошло. Подробности.

Помощь должна быть оказана всем, в том числе и гражданам других стран. Это ответ на разного рода дискуссии о целесообразности строительства подобных учреждений. Президент – сторонник принципа разумной достаточности и рационального подхода. Важно прекращать погоню за количеством объектов. Лучше сосредоточиться на компетентности кадров и их уровне заработка. Прежде всего в медицине и образовании.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Специалисты говорят, лишние койки и прочее… Но в стране-то они не лишние. И это не больница скорой помощи, где с улицы с ногой переломанной схватил, привез – надо быстро оказать помощь. Здесь мы будем лечить и уже, может быть, застарелые болезни. Это значит, что из Брестской области, с севера, и из запада Минской области, если будут свободные места, хорошие специалисты не заняты, мы можем здесь лечить людей. Поэтому централизация диагностической помощи – это для нас очень важно – диагностика. Диагноз правильный – лечить будем правильно. Тут у нас еще претензии к врачам есть, но и есть движение. Мы для этого оснастили эту больницу всем необходимым. Я хочу, чтобы вы понимали, уважаемые богатые гродненцы, из 200-300 миллионов рублей 60-70 % вы заплатили, остальное – это деньги республиканского бюджета. Поэтому имейте это в виду, не задирайте нос. Если кто-то придет и попросит помощи, окажите. Даже если из Польши кто-то к вам придет, естественно, за какие-то деньги, поддержите их. Приедут простые люди.