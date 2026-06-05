Лукашенко на открытии областной больницы в Гродно: очень хочу, чтобы она стала образцом для нашей страны
Новая областная кардиологическая больница в Гродно должна стать образцовым медицинским учреждением, опыт которого будут перенимать специалисты со всей страны. Об этом 5 июня заявил Александр Лукашенко на церемонии открытия комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Два года назад, в апреле 2024-го глава государства заложил капсулу на месте строительства будущей клиники. Тогда же Президент поручил не затягивать сроки и открыть объект через два года, что сегодня и произошло. Подробности.
Помощь должна быть оказана всем, в том числе и гражданам других стран. Это ответ на разного рода дискуссии о целесообразности строительства подобных учреждений. Президент – сторонник принципа разумной достаточности и рационального подхода. Важно прекращать погоню за количеством объектов. Лучше сосредоточиться на компетентности кадров и их уровне заработка. Прежде всего в медицине и образовании.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Специалисты говорят, лишние койки и прочее… Но в стране-то они не лишние. И это не больница скорой помощи, где с улицы с ногой переломанной схватил, привез – надо быстро оказать помощь. Здесь мы будем лечить и уже, может быть, застарелые болезни.
Это значит, что из Брестской области, с севера, и из запада Минской области, если будут свободные места, хорошие специалисты не заняты, мы можем здесь лечить людей. Поэтому централизация диагностической помощи – это для нас очень важно – диагностика. Диагноз правильный – лечить будем правильно. Тут у нас еще претензии к врачам есть, но и есть движение. Мы для этого оснастили эту больницу всем необходимым.
Я хочу, чтобы вы понимали, уважаемые богатые гродненцы, из 200-300 миллионов рублей 60-70 % вы заплатили, остальное – это деньги республиканского бюджета. Поэтому имейте это в виду, не задирайте нос. Если кто-то придет и попросит помощи, окажите. Даже если из Польши кто-то к вам придет, естественно, за какие-то деньги, поддержите их. Приедут простые люди.
Александр Лукашенко:
Ну а как им не помочь? Вы вот видите, принял решение по безвизу – ездят к нам люди. И это уже больше миллиона приехало. Украинцы приехали и живут здесь. Для них благо получить наше гражданство. Мы никого не обижаем. Мы готовы помогать. Если у нас лишняя копейка есть, мы за свои деньги полякам и литовцам поможем, украинцам. Если этих денег нет, надо с ними договариваться, как оплатить ту или иную помощь.
Благотворительностью мы не всегда будем заниматься. Очень хочу, чтобы эта быстро построенная больница стала образцом для нашей страны и чтобы у вас все наши врачи учились. В вузе получить образование – одно, здесь – второе образование и спасение людей.
Александр Лукашенко:
У вас самая благородная профессия. Как бы о вас что-то ни писали, ни говорили, и как бы мы ни злились на вас, и я вас ни критиковал, знаю, что без вас никуда. Нация не может развиваться без мощного образования и здравоохранения. Поэтому мы будем стараться делать все, чтобы вы не были обижены в Беларуси. И чтобы вы смотрели на Запад и думали: а у нас лучше. Счастья вам, успехов и здоровья!
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