Новости Франции. В Париже простились со всемирно известным шансонье Шарлем Азнавуром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На церемонии в Доме инвалидов присутствовали более тысячи человек: французское и армянское руководство, политики, деятели искусства и культуры, родственники.

С речью выступили премьер-министр Армении и президент Франции Эмануэль Макрон.

Напомним, Шарль Азнавур ушел из жизни в ночь на 1 октября в возрасте 94 лет. За свою карьеру музыкант записал около 1,5 тысяч песен и выпустил более 100 альбомов.