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В Париже простились со всемирно известным шансонье Шарлем Азнавуром

05 октября 2018 14:51
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Новости Франции. В Париже простились со всемирно известным шансонье Шарлем Азнавуром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже простились со всемирно известным шансонье Шарлем Азнавуром-1

На церемонии в Доме инвалидов присутствовали более тысячи человек: французское и армянское руководство, политики, деятели искусства и культуры, родственники.

С речью выступили премьер-министр Армении и президент Франции Эмануэль Макрон.

Напомним, Шарль Азнавур ушел из жизни в ночь на 1 октября в возрасте 94 лет. За свою карьеру музыкант записал около 1,5 тысяч песен и выпустил более 100 альбомов.

# Некролог # Фотофакт

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