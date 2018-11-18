Евгений Осин. Жизнь кумира 90-х в 10 фотографиях

Новости России. На 55 году жизни скончался исполнитель хитов «Плачет девушка в автомате» и «Качка» Евгений Осин. О том, что кумир девяностых умер стало известно в субботу.
Новости России. На 55 году жизни скончался исполнитель хитов «Плачет девушка в автомате» и «Качка» Евгений Осин. О том, что кумир девяностых умер стало известно в субботу.
Фото: e-osin.com
Тело музыканта обнаружила его сестра. Родственница решила навестить брата после того, как он сутки не выходил на связь. Исполнитель лежал на полу в коридоре.
Фото: e-osin.com
В соцсетях коллеги вспоминают Евгения и приносят свои соболезнования его родным и близким. Каким был Осин? Мы собрали 10 его фотографий из разных периодов жизни.
Фото: e-osin.com
Прощание с Евгением состоится 20 ноября.
Фото: e-osin.com
Фото: e-osin.com
Фото: e-osin.com
Фото: e-osin.com
Фото: e-osin.com
Фото: e-osin.com
Фото: e-osin.com