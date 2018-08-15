Ученики Кириченко: Больше половины нашего курса без отцов, и он сказал: «Ну, ребята, значит я буду вашим папой»

Новости Беларуси. Полоний в Гамлете, Соленый в «Трех сестрах», Дымба в «Вяселли» - было время, когда артист играл во всех спектаклях Купаловского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он не отказывался ни от одной роли и, как говорят артисты, не мог играть вполсилы. Даже когда недуг уже было не скрыть. А в дни спектаклей и вовсе сбегал из больницы, чтобы еще раз выйти на сцену родного театра.

Александр Подобед, заслуженный артист Республики Беларусь:

Ён закончыў у чацвер здымацца, але гэта яму нельга было рабіць, бо ён быў хворы. Сказаў, што выдатна, усё добра, я сказаў: «Коля, я прашу цябе, у кастрычніку нам іграць з табой «Вечар», давай набірайся сіл».

У Николая Михайловича была еще одна успешная роль. Уже не в кино и не на сцене. Более 30 лет он преподавал в Академии искусств. У худрука Кириченко не было любимчиков. Наблюдения за каждым учеником записывал в отдельную тетрадь. Требовательный и строгий, для многих молодых актеров он стал настоящим отцом.

Полина Добровольская, ученица Николая Кириченко:

Получилось так, что больше половины нашего курса живет без отцов, кто-то только с мамой, кто-то с бабушкой. И он сказал тогда: «Ну, ребята, значит я буду вашим папой». И оно так и было.

Вячеслав Павлють, заведующий кафедрой мастерства актёра Белорусской государственной академии искусств, актёр:

Это такой неуспокоенный человек. У нас тут экзамен, а у него какие-то предложения. И я понимаю, что он не прекращает работать никогда.

Николай Михайлович и в правду не собирался уходить на пенсию. Когда отмечал 70-летний юбилей, признавался, почивать на лаврах нет времени. Впереди – новые роли и новые ученики.

Николай Кириченко, народный артист Беларуси:

Все время мечтают о каких-то ролях, о конкретных ролях, сыграть бы еще вот этого человека, пройти через его жизненный путь. А успокаиваться – извините.