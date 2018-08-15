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Ученики Кириченко: Больше половины нашего курса без отцов, и он сказал: «Ну, ребята, значит я буду вашим папой»

15 августа 2018 18:39
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Новости Беларуси. Полоний в Гамлете, Соленый в «Трех сестрах», Дымба в «Вяселли» - было время, когда артист играл во всех спектаклях Купаловского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ученики Кириченко: Больше половины нашего курса без отцов, и он сказал: «Ну, ребята, значит я буду вашим папой»-1

Он не отказывался ни от одной роли и, как говорят артисты, не мог играть вполсилы. Даже когда недуг уже было не скрыть. А в дни спектаклей и вовсе сбегал из больницы, чтобы еще раз выйти на сцену родного театра.

Ученики Кириченко: Больше половины нашего курса без отцов, и он сказал: «Ну, ребята, значит я буду вашим папой»-3

Александр Подобед, заслуженный артист Республики Беларусь:
Ён закончыў у чацвер здымацца, але гэта яму нельга было рабіць, бо ён быў хворы. Сказаў, што выдатна, усё добра, я сказаў: «Коля, я прашу цябе, у кастрычніку нам іграць з табой «Вечар», давай набірайся сіл».

Ученики Кириченко: Больше половины нашего курса без отцов, и он сказал: «Ну, ребята, значит я буду вашим папой»-5

У Николая Михайловича была еще одна успешная роль. Уже не в кино и не на сцене. Более 30 лет он преподавал в Академии искусств. У худрука Кириченко не было любимчиков. Наблюдения за каждым учеником записывал в отдельную тетрадь. Требовательный и строгий, для многих молодых актеров он стал настоящим отцом.

Ученики Кириченко: Больше половины нашего курса без отцов, и он сказал: «Ну, ребята, значит я буду вашим папой»-7

Полина Добровольская, ученица Николая Кириченко:
Получилось так, что больше половины нашего курса живет без отцов, кто-то только с мамой, кто-то с бабушкой. И он сказал тогда: «Ну, ребята, значит я буду вашим папой». И оно так и было.

Ученики Кириченко: Больше половины нашего курса без отцов, и он сказал: «Ну, ребята, значит я буду вашим папой»-9

Вячеслав Павлють, заведующий кафедрой мастерства актёра Белорусской государственной академии искусств, актёр:
Это такой неуспокоенный человек. У нас тут экзамен, а у него какие-то предложения. И я понимаю, что он не прекращает работать никогда.

Ученики Кириченко: Больше половины нашего курса без отцов, и он сказал: «Ну, ребята, значит я буду вашим папой»-11

Николай Михайлович и в правду не собирался уходить на пенсию. Когда отмечал 70-летний юбилей, признавался, почивать на лаврах нет времени. Впереди – новые роли и новые ученики.

Ученики Кириченко: Больше половины нашего курса без отцов, и он сказал: «Ну, ребята, значит я буду вашим папой»-13

Николай Кириченко, народный артист Беларуси:
Все время мечтают о каких-то ролях, о конкретных ролях, сыграть бы еще вот этого человека, пройти через его жизненный путь. А успокаиваться – извините.

Ученики Кириченко: Больше половины нашего курса без отцов, и он сказал: «Ну, ребята, значит я буду вашим папой»-15

Последней ролью знаменитого артиста стал образ Василя Игнатовича в спектакле «Земля Эльзы». Новый театральный сезон начнется уже без него.

Церемония прощания пройдет в Купаловском театре 16 августа 

Николая Кириченко похоронят на Московском кладбище. 

# Некролог

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