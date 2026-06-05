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Второй сезон проекта «Спорт для всех» стартовал в Минске

05 июня 2026 20:08
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Презентация второго сезона проекта Президентского спортивного клуба «Спорт для всех» прошла в столице. Праздничное шоу развернулось рядом с Национальной библиотекой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Второй сезон проекта «Спорт для всех» стартовал в Минске-2

Проект «Спорт для всех» в этом сезоне расширяет границы. Бесплатные тренировки по выходным в шести локациях Минска будут проходить в течение сезона. Участники, которые обязательно должны зарегистрироваться на официальном сайте, смогут попробовать свои силы в 40 спортивных видах. Расписание также прилагается.

Подробнее в видео.

# Спортивные соревнования

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