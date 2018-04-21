Умерла звезда фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина

«Нину Михайловну по праву можно назвать блистательной актрисой. Она стала подлинной национальной героиней после выхода на экраны фильма «Любовь и голуби», где Нина Михайловна повторила свою грандиозную театральную роль Нади Кузякиной из одноименного спектакля», – говорится в сообщении на сайте театра.

Новости России. Утром 21 апреля на 84 году жизни от остановки сердца скончалась Народная артистка РСФСР Нина Дорошина. Об этом сообщает Московский театр «Современник».

Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»

Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в городе Лосиноостровск (сейчас – Бабушкинский район Москвы).

В 1954 году Дорошина окончила Театральное училище Б. Щукина. В 1981 году она вновь вернулась в стены учебного заведения, став преподавателем.

Первую роль актриса исполнила 11 января 1958 года на сцене театра «Современник». Она сыграла роль одноклассницы героя Олега Табакова.

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С 1959 года Дорошина начала службу в «Современнике».

Актриса сыграла немало персонажей в театре, а также у неё было не менее двадцати ролей в кино. Наибольшую популярность ей принесла роль Надежды Кузякиной в фильме «Любовь и голуби».

Нина Дорошина удостоена многих наград и званий. В их числе почётные звания «Заслуженная артистка РСФСР» и «Народная артистка РСФСР», а также Орден Почёта и Орден Дружбы.