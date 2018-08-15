Его книги и мультфильмы знают и любят все. Эдуард Успенский ушёл из жизни в возрасте 80 лет

Новости России. Писатель, сценарист и драматург, чьи книги и снятые по ним мультфильмы знают и любят все дети и взрослые постсоветского пространства. Эдуард Успенский ушел из жизни в возрасте 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 августа об этом сообщила его дочь. Последнюю неделю своей жизни писатель провел в московской больнице. Ранее медики обнаружили у него злокачественную опухоль.

По сценариям и произведениям Эдуарда Успенского сняты 60 мультфильмов. Наиболее известные из них – «Чебурашка», «Трое из Простоквашино», «Антошка», «Следствие ведут Колобки».