«Никуда вы не ушли, Олег Палыч… Тут, с нами». Коллеги и поклонники скорбят о смерти Табакова

Новости России. В возрасте 82 лет не стало актера Олега Табакова. Народный артист СССР скончался в Москве.

Поклонники скорбят о смерти любимого актера. По их словам, это был великий человек. «Это эпоха... Люди уходят, но такие Люди останутся в памяти, в сердце, в истории нашей страны навсегда. Это был и будет ВЕЛИКИЙ человек для русского театра».

Сын актера – 22-летний Павел – опубликовал фото с отцом и попросил СМИ не беспокоить его.