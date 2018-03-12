«Никуда вы не ушли, Олег Палыч… Тут, с нами». Коллеги и поклонники скорбят о смерти Табакова
Новости России. В возрасте 82 лет не стало актера Олега Табакова. Народный артист СССР скончался в Москве.
Поклонники скорбят о смерти любимого актера. По их словам, это был великий человек. «Это эпоха... Люди уходят, но такие Люди останутся в памяти, в сердце, в истории нашей страны навсегда. Это был и будет ВЕЛИКИЙ человек для русского театра».
Сын актера – 22-летний Павел – опубликовал фото с отцом и попросил СМИ не беспокоить его.
К соболезнованиям присоединились не только поклонники творчества легендарного мэтра, но и его коллеги. Смертью артиста опечалены Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Валерия и Иван Охлобыстин. Они отметили, что «вклад Табакова в культуру нельзя оценить».
В сети поклонники выражают соболезнования и вспоминают любимого миллионами актера.
Александр Олешко
Иван ОхлобыстинГарик ХарламовЮлия Савичева