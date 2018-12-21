В Канаде из-за мощного шторма около 300 тысяч граждан остались без электричества

Новости Канады. На южную часть канадской провинции Британская Колумбия обрушился мощный шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он сопровождался сильным ветром скоростью почти 30 м/с.

Стихия стала причиной падения сотен деревьев, поврежденными оказались линии электропередачи. В результате без электричества остались 300 тысяч граждан.

Непогода внесла коррективы в расписание воздушного и водного транспорта. Сообщается об одном погибшем.