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В Канаде из-за мощного шторма около 300 тысяч граждан остались без электричества

21 декабря 2018 08:21
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Новости Канады. На южную часть канадской провинции Британская Колумбия обрушился мощный шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он сопровождался сильным ветром скоростью почти 30 м/с.

В Канаде из-за мощного шторма около 300 тысяч граждан остались без электричества-1

Стихия стала причиной падения сотен деревьев, поврежденными оказались линии электропередачи. В результате без электричества остались 300 тысяч граждан.

Непогода внесла коррективы в расписание воздушного и водного транспорта. Сообщается об одном погибшем.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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