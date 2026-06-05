Лукашенко: когда людей связала семейная дипломатия – политики бессильны это разорвать

И на торжественном открытии новой городской больницы, и со сцены юбилейного Фестиваля национальных культур Президент твердо и однозначно заявил о миролюбии Беларуси и нашей неизменной готовности к честному цивилизованному диалогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как проходит XV Фестиваль национальных культур в Гродно – рассказываем здесь.
Глава государства особо подчеркнул, что белорусы – мирные люди. Мы не являемся агрессорами, не ищем конфликтов, мы будем делать все для мира. Потому что война – это катастрофа, и она не даст нам возможности собраться так, как сегодня.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Национальным объединениям хочу сказать отдельное спасибо за дипломатические инициативы. Беларусь поддерживает дружбу со многими странами, а вы помогаете. Когда людей связала культурная, народная, семейная дипломатия – политики бессильны это разорвать. К тому же интернациональные семьи – а я ярый сторонник этого – обычное явление для Беларуси. В них рождаются прекрасные детки, которые разговаривают на многих языках нашей планеты. В наших вузах получают образование 37 тысяч иностранных студентов. Особенно радует, когда талантливые остаются и добиваются профессиональных успехов в самых разных сферах. И главное – всех нас должна объединять и объединяет память о великом подвиге советского народа.
Гродно стал настоящей Меккой для туристов – Лукашенко.
Наглядным подтверждением этих слов стало традиционное театрализованное шествие. Более 800 участников в одном огромном и дружном хороводе прошли по улицам Гродно. Представители национальностей привезли в город над Неманом свои аутентичные обряды, яркие костюмы, песни, танцы и, конечно же, искренние улыбки. Атмосфера на улицах Гродно говорит сама за себя. Это праздник, где рады каждому.
То, что я увидела здесь, – это невероятно. У меня уже вчера текли слезы, потому что наш мир такой прекрасный! Столько всего есть в мире бесценного, того, что мы можем дать, вместо того чтобы разрушать. Поэтому быть здесь – это просто великая честь.
Это счастье – быть в такой процессии, в таком антураже, в таком ажиотаже.
Фестиваль юбилейный, 30 лет. Мы очень рады принимать участие в этом фестивале в этом году. И, конечно же, всем гостям, всем участникам пожелать огромного здоровья, счастья, радости, удачи и благополучия.
Любой человек на белорусской земле должен чувствовать себя равным – Румак на фестивале культур в Гродно.