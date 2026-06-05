Мини-футбольный клуб БЧ нанес поражение «Витэну» в ЧБ

Мини-футбольный клуб БЧ нанес поражение «Витэну» в третьем поединке полуфинальной серии чемпионата страны по мини-футболу. Соперников ждет еще как минимум одна дуэль, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На сей раз основного времени командам не хватило. По итогам 60 минут на табло красовались равные цифры – 2:2. Исход поединка решился в серии пенальти. Крепче нервы оказались у железнодорожников. Четвертое противостояние состоится на их территории. А первый финалист уже известен. Им прогнозируемо стала «Столица».