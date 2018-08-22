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В связи со смертью Кофи Аннана в белорусском представительстве ООН открыта книга соболезнований

22 августа 2018 18:07
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Новости мира. В Нью-Йорке 22 августа прощаются с «человеком мира». В здании Генассамблеи ООН проходит траурная церемония в память о Кофи Аннане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 81 году ушёл из жизни бывший генсек ООН Кофи Аннан

В связи со смертью Кофи Аннана в белорусском представительстве ООН открыта книга соболезнований-1

Бывший Генсек Организации Объединенных Наций и нобелевский лауреат работал в структурах ООН еще будучи студентом. Во всем мире Аннан начали узнавать, когда он возглавил структуру 1997 и занял достаточно принципиальную антивоенную позицию. Например, выступал против вторжения в Ирак.

В связи со смертью Кофи Аннана в белорусском представительстве ООН открыта книга соболезнований-4

Кофи Аннан скончался 18 августа на 81 году жизни.

В связи со смертью Кофи Аннана в белорусском представительстве ООН открыта книга соболезнований-7

Приспущенный флаг и книга соболезнований сейчас и в белорусском представительстве ООН. Более десятка памятных записей уже оставили главы иностранных дипмиссий и представители МИДа. При жизни Кофи Аннан так и не успел посетить Беларусь, однако его инициативы наша страна активно поддерживает и сегодня. В ООН мы продвигаем идеи о запрете новых видов оружия массового уничтожения, а также борьбу с торговлей людьми.

В связи со смертью Кофи Аннана в белорусском представительстве ООН открыта книга соболезнований-10

Виктор Радивиновский, глава Департамента общественной информации ООН в Беларуси:
Кофи Аннан явился своего рода отцом-основателем Целей тысячелетия Организации Объединенных Наций. При нем как раз-таки началось осуществление Целей тысячелетия. Конечно же, продолжение – это Цели устойчивого развития. Государства-члены ООН собрались в штаб-квартире ООН, чтобы принять эти самые цели, и Беларусь была среди тех, кто активно принял эстафету у Генерального секретаря ООН по осуществлению Целей устойчивого развития.

В связи со смертью Кофи Аннана в белорусском представительстве ООН открыта книга соболезнований-13

Истории ООН и Беларуси связаны неразрывно. В 1945 году тогда еще БССР была одной из 50 стран-основательниц ООН.

# Некролог # общество # Кофи Аннан # Виктор Радивиновский # Фотофакт

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