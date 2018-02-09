«Зямля беларуская такіх сыноў таленавітых у мастацтве нараджае не кожнае дзесяцігоддзе». В Минске простились с Геннадием Гарбуком

Новости Беларуси. В Минске простились с народным артистом Геннадием Гарбуком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последний путь актера провожали со сцены Купаловского, которому он посвятил более полувека.

Зрители бесконечно любили его образы. Заключительный спектакль, где сыграл Горбунов, – постановка по роману «Людзі на балоце». Из-за тяжелой болезни артист уже не выходил на сцену, но труппа ждала его возвращения. Для многих он был не просто коллегой, а учителем. Проститься с актером сегодня, 9 февраля, пришли близкие, друзья и преданные поклонники его творчества.

Роман Подоляко, актер Национального академического театра имени Янки Купалы:

Вельмі светлы, добры, чуллівы чалавек, які ўвасобіў, напэўна, сапраўднага беларуса, калі так можна сказаць. Для нас гэта быў гонар – працаваць з ім на адной сцэне.

Геннадий Давыдько, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Это тяжело воспринимать, потому как он был очень живой, очень беспокойный, очень пытливый, высочайшего профессионализма человек. Впечатляет и кинематографическая биография актера: Геннадий Гарбук сыграл более чем в семидесяти кино и сериалах. Зрители запомнили его в картинах «Знак беды», «Белые росы», «Брестская крепость».

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы:

Сапраўды народны артыст, таму што тыя ролі, якія ён сыграў – і ў кіно, і ў тэатры – ў яго заўсёды была беларуская душа: моц, пакута. Замяніць яго немагчыма нікім, і ўвогуле зямля беларуская такіх сыноў таленавітых у мастацтве нараджае не кожнае дзесяцігоддзе.