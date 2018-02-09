«Зямля беларуская такіх сыноў таленавітых у мастацтве нараджае не кожнае дзесяцігоддзе». В Минске простились с Геннадием Гарбуком

Новости Беларуси. В Минске простились с народным артистом Геннадием Гарбуком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последний путь актера провожали со сцены Купаловского, которому он посвятил более полувека.
Новости Беларуси. В Минске простились с народным артистом Геннадием Гарбуком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последний путь актера провожали со сцены Купаловского, которому он посвятил более полувека.
Зрители бесконечно любили его образы. Заключительный спектакль, где сыграл Горбунов, – постановка по роману «Людзі на балоце». Из-за тяжелой болезни артист уже не выходил на сцену, но труппа ждала его возвращения. Для многих он был не просто коллегой, а учителем.
Проститься с актером сегодня, 9 февраля, пришли близкие, друзья и преданные поклонники его творчества.
Роман Подоляко, актер Национального академического театра имени Янки Купалы:
Вельмі светлы, добры, чуллівы чалавек, які ўвасобіў, напэўна, сапраўднага беларуса, калі так можна сказаць. Для нас гэта быў гонар – працаваць з ім на адной сцэне.
Геннадий Давыдько, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Это тяжело воспринимать, потому как он был очень живой, очень беспокойный, очень пытливый, высочайшего профессионализма человек.
Впечатляет и кинематографическая биография актера: Геннадий Гарбук сыграл более чем в семидесяти кино и сериалах. Зрители запомнили его в картинах «Знак беды», «Белые росы», «Брестская крепость».
Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы:
Сапраўды народны артыст, таму што тыя ролі, якія ён сыграў – і ў кіно, і ў тэатры – ў яго заўсёды была беларуская душа: моц, пакута. Замяніць яго немагчыма нікім, і ўвогуле зямля беларуская такіх сыноў таленавітых у мастацтве нараджае не кожнае дзесяцігоддзе.
Татьяна Орлова, театральный критик:
Наша такая тесная дружба продолжалась фактически всю жизнь, но только последние две недели телефон его не отвечал.
Он был очень мягким, добрым человеком. Прежде всего, он был очень талантливым артистом.
Похоронят Геннадия Гарбука на Аллее звезд Восточного кладбища в Минске.