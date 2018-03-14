На 77 году жизни умер Стивен Хокинг

Новости Великобритании. На 77 году жизни скончался всемирно известный физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг. Как сообщает BBC со ссылкой на представителя семьи, учёный умер в своём доме в Кембридже ранним утром 14 марта. «Мы глубоко огорчены тем, что наш любимый отец скончался сегодня. Он был великим ученым и необыкновенным человеком, его работа и наследие будут жить в течение многих лет», – рассказывают дети Хокинга. Стивен Хокинг – физик-теоретик, известный популяризатор науки. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности – первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

«Опасности надо признать и управлять ими»: Стивен Хокинг – о самой серьезной угрозе человечеству Учёный применил термодинамику к описанию чёрных дыр. Он высказал гипотезу, что чёрные дыры малой массы теряют энергию, испуская разные элементарные частицы по своему горизонту событий. Из-за этого явления, названного излучением Хокинга, чёрные дыры «испаряются». В 22 года Хокингу диагностировали боковой амиотрофический склероз. Врачи предполагали, что учёному осталось жить 2-3 года, но болезнь прогрессировала не так быстро, и пользоваться коляской он начал ближе к 30 годам. В 43 года Стивен серьёзно заболел воспалением лёгких. Учёному сделали трахеостомию, после чего он утратил способность говорить. В дальнейшем мужчина пользовался синтезатором речи.

В 1988 году была издана книга Хокинга «Краткая история времени». Благодаря простому языку книга стала бестселлером. За 20 лет было продано более 10 млн экземпляров. В книге рассказывается о появлении Вселенной, о природе пространства и времени, чёрных дырах, теории суперструн. Также затрагиваются некоторые математические проблемы, но на страницах издания можно встретить лишь одну формулу: «E=mc²». Несмотря на своё здоровье, Хокинг был известным популяризатором науки. Он преподавал, выступал с докладами, снимался в научно-популярных фильмах. Персонаж Хокинга появляется во многих проектах. Например, «Теория большого взрыва», «Гриффины», «Футурама», упоминается в фильме «Мстители».