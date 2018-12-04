В США прощаются с экс-президентом Джорджем Бушем-старшим

Гроб с его телом из Техаса в Вашингтон доставил борт № 1. Теперь он стоит в ротонде Капитолия, где до 5 декабря люди смогут отдать последние почести бывшему американскому лидеру.

Новости США. Америка прощается с Джорджем Бушем-старшим, 41-м президентом США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальная церемония прощания состоялась 3 декабря. На ней присутствовали члены семьи Буша-старшего, а также Дональд Трамп и его супруга.

5 декабря в кафедральном соборе Вашингтона пройдет похоронная служба, после чего президент Буш отправится в свой последний путь в Техас, где будет похоронен рядом с женой и дочерью.

Напомним, экс-президент США ушел из жизни 30 ноября. Ему было 94 года.