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В США прощаются с экс-президентом Джорджем Бушем-старшим

04 декабря 2018 08:44
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Новости США. Америка прощается с Джорджем Бушем-старшим, 41-м президентом США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гроб с его телом из Техаса в Вашингтон доставил борт № 1. Теперь он стоит в ротонде Капитолия, где до 5 декабря люди смогут отдать последние почести бывшему американскому лидеру.

В США прощаются с экс-президентом Джорджем Бушем-старшим-1

В США прощаются с экс-президентом Джорджем Бушем-старшим-3

В США прощаются с экс-президентом Джорджем Бушем-старшим-5

Официальная церемония прощания состоялась 3 декабря. На ней присутствовали члены семьи Буша-старшего, а также Дональд Трамп и его супруга.

В США прощаются с экс-президентом Джорджем Бушем-старшим-8

5 декабря в кафедральном соборе Вашингтона пройдет похоронная служба, после чего президент Буш отправится в свой последний путь в Техас, где будет похоронен рядом с женой и дочерью.

Напомним, экс-президент США ушел из жизни 30 ноября. Ему было 94 года.

В США прощаются с экс-президентом Джорджем Бушем-старшим-11

В США прощаются с экс-президентом Джорджем Бушем-старшим-13

# Некролог # Джордж Буш-старший # Фотофакт

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