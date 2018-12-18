Ему было 27 лет. Клуб вспоминает погибшего в страшной аварии вратаря
Новости Беларуси. В Витебской области продолжают расследование страшной аварии под Толочином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вечером 17 декабря здесь погибли супруги и их старший сын. Младший ребенок чудом остался жив.
Как стало известно позже, семья возвращалась домой после путешествия в Египет. Материал корреспондента Анастасии Аласании.
Анастасия Аласания, СТВ:
18.45. Время, когда на трассе М1 под Толочином, оборвались сразу три жизни: молодых родителей (им не было и 30) и их 6-летнего сына. Машину резко занесло, выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с эвакуатором.
По словам очевидцев, буквально за час до трагедии на том же участке дороги в кювет съехала еще одна легковушка. Что это – трагическое совпадение? Или причина все-таки в плохих дорожных условиях?
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Через несколько часов после трагедии выяснилось: в аварии погиб голкипер футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков. Накануне семья отдыхала в Египте. А по трассе М1 они возвращалась из аэропорта домой.
Юрий Бурякин, пресс-секретарь ФК «Витебск»:
Профессионал настоящий. Очень усердно тренировался. Жена Аня всегда поддерживала Андрея. На выезды ездила.
Фанаты футбольного клуба у стен ЦСК разместили фото погибшей семьи, принесли лампадки и цветы. Прощаться со Щербаковыми здесь будут 19 декабря.
А следователи продолжат разбираться в причинах ДТП. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.