Ему было 27 лет. Клуб вспоминает погибшего в страшной аварии вратаря

Новости Беларуси. В Витебской области продолжают расследование страшной аварии под Толочином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вечером 17 декабря здесь погибли супруги и их старший сын. Младший ребенок чудом остался жив. Как стало известно позже, семья возвращалась домой после путешествия в Египет. Материал корреспондента Анастасии Аласании.

Анастасия Аласания, СТВ:

18.45. Время, когда на трассе М1 под Толочином, оборвались сразу три жизни: молодых родителей (им не было и 30) и их 6-летнего сына. Машину резко занесло, выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с эвакуатором.

Юрий Бурякин, пресс-секретарь ФК «Витебск»:

Профессионал настоящий. Очень усердно тренировался. Жена Аня всегда поддерживала Андрея. На выезды ездила.