До 13 человек выросло число жертв взрыва метана на шахте в Чехии

Новости Чехии. Число погибших в результате взрыва метана на шахте в Чехии возросло до 13, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Восемь горняков, которые пропали после ЧП, специалисты обнаружили под завалами без признаков жизни. Большинство погибших и пострадавших – граждане Польши, которые приехали в Чехию на заработки.

Три человека сейчас находятся в больнице. На место трагедии уже вылетели премьеры Чехии Андрей Бабиш и Польши Матеуш Моравецкий.