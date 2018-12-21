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До 13 человек выросло число жертв взрыва метана на шахте в Чехии

21 декабря 2018 12:40
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Новости Чехии. Число погибших в результате взрыва метана на шахте в Чехии возросло до 13, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 13 человек выросло число жертв взрыва метана на шахте в Чехии-1

Восемь горняков, которые пропали после ЧП, специалисты обнаружили под завалами без признаков жизни. Большинство погибших и пострадавших – граждане Польши, которые приехали в Чехию на заработки.

Три человека сейчас находятся в больнице. На место трагедии уже вылетели премьеры Чехии Андрей Бабиш и Польши Матеуш Моравецкий.

До 13 человек выросло число жертв взрыва метана на шахте в Чехии-4

# Взрыв # Фотофакт

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