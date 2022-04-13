«Рад приветствовать вас на приморской земле». Итоги визита Лукашенко на Дальний Восток

Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В аэровокзал столицы Приморья зашла яхта под флагами Беларуси и России. На борту название – «Надежда Владивостока». Символично. В это же время белорусский борт № 1 принимала здешняя авиагавань. «Это хлеб такой? Ты смотри!» Вот как встретили Президента Беларуси в Приморском крае. Читайте здесь.

Белорусская делегация пришвартовалась в крупнейшем морском порту Дальневосточного бассейна. Отечественных министров «белорусы» (в смысле тракторы) здесь встречали прямо у трапа самолета. А в ночном Владивостоке этот город-маяк весь сияет, особенно выделяется буква Z на мэрии и вывески магазинов с товарами из Беларуси

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Есть известная фраза, в которой мощь Союзного государства – от Бреста до Владивостока. Это дальневосточный форпост большой России. «Владивосток 2000» – измызганная музыкальная фраза 1990-х теперь имеет определенные очертания – денежные. На ней Русский мост, за спиной – Золотой мост. У Владивостока – время развития, время наводить мосты, в том числе с Беларусью. Здесь наши товары бросили якорь, как и военные корабли на базе Тихоокеанского флота.

Визит в Приморье глава государства анонсировал во время встречи с Олегом Кожемяко. Правительственная делегация края нашу страну посещала год назад. Дальневосточный форпост Александр Лукашенко посещал 24 года назад. Теперь вновь дружеская встреча.

Здешняя природа восхитительна. Люди любят выезжать за город. «Эта цифра должна увеличиться». Какой товарооборот между Беларусью и Приморьем? Подробнее здесь.

В Приморье проходят дни Беларуси. «Сделано в Беларуси» – бренд здешних ярмарок. В крае создана специальная товаропроводящая сеть. «Им обязательно нужен новый роторный комбайн». Как «Гомсельмаш» поможет в этом Приморскому краю? Подробнее здесь.

Растут продажи и наших лифтов. И это несмотря на то, что конкуренция велика. «Готовы поучаствовать и в лизинговых схемах». Какая белорусская техника может появиться на Дальнем Востоке? Подробнее здесь. Во Владивостоке нашего Президента называют белорусским батькой. По-отцовски сохранил то, что было создано еще раньше. Лукашенко о развитии в Беларуси космической отрасли: я как человек деревенский потихоньку эти школы поддерживал (подробнее далее).

Беларусь готова двигать на Дальний Восток не только наши товары целыми составами, но даже наши традиционные компетенции. «Как раз тот момент, чтобы попробовать». Какие белорусские специалисты наиболее востребованы в Приморье? Подробнее здесь. Владивосток – от слов «владеющий Востоком». Владимир Путин эти державные смыслы наполнил новыми делами. Наш Президент понимает, что такое хозяйский подход к родной земле – сам такой. Лукашенко в Приморье: всегда говорю Путину, что молодец – не бросил Дальний Восток. Читайте здесь. Для Владивостока стройкой XXI века стал остров Русский. Туда и пригласили белорусскую делегацию. Остров Русский некогда был закрытой территорий. Несколько военных городков и легендарный морской разведывательный пункт специального назначения.

«Рассматриваем вопросы нового строительства». Министр архитектуры о помощи коллегам на Дальнем Востоке. Подробнее здесь. Город – крупнейший научно-образовательный центр дальневосточного региона. Визитная карточка острова Русский – кампус здешнего университета. «Хоть 3-4 человека дай». Зачем Лукашенко люди из Приморского края? Читайте в материале.

Чего нет в Беларуси, так это океанариума. Даже Умка наблюдал с интересом за этим действом. Что и говорить, Дальний Восток – его историческая родина. Шпиц Умка сопровождал Президента в поездке в Приморский край. Он побывал на шоу в океанариуме. Подробнее здесь.