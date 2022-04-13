Александр Лукашенко: «Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как я часто говорил, Дмитрий Федорович знает, что «Беларусь включат в состав России». Я говорю: мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы, говорю, отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться. Будут учиться. И как санкции преодолевать, и так далее. Правильно вы сказали, санкционный период – это время возможностей. Может, я не совсем осознаю так глубоко этот период. Может, наши мнения не совпадают (у нас экономики все-таки разные). Наконец-то мы с Россией начали сотрудничать так, как мы должны были давно сотрудничать. И вот вы сказали, что [...] последние сняли ограничения. Это анахронизм. Их вообще в наших отношениях быть не должно было. Но я понимаю, Россия огромная – не объехать, не обойти. Все хотят здесь работать, не только стремятся с какими-то гадкими намерениями. Тем не менее, все сюда стремятся. Я понимаю, что Президенту и правительству было непросто. И тех обидеть нельзя, и этих. Ну что же, они сделали свой выбор. Поверьте, на счастье не только нам, но и вам. Нам почему удобно? Нас не напрягает российский рубль. Я давно, Дмитрий Федорович опять знает, требовал, что мы должны переходить на расчеты в российских рублях. Не нужны нам доллары и евро. Невозможно было проломить эту стену. Пожалуйста, сегодня мы рассчитываемся за энергоносители и прочее в российских рублях. Нас это устраивает.