В Калифорнии вертолёт упал на оживлённое шоссе

Необычный инцидент вызвал транспортный коллапс в американском городе Сакраменто. Там буквально с небес на землю (а точнее – на оживленное шоссе) рухнул вертолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в вечерний час пик, когда дорога была забита машинами. По счастливой случайности не пострадали ни водители, ни их авто. Ранения получили три члена экипажа летательного аппарата.

Пока прибывшие спасатели пытались достать пилотов из обломков вертолета и убрать последствия ДТП, шоссе пришлось перекрыть. Это вызвало многокилометровую пробку, которая захлестнула и городские улицы. Что же стало причиной падения винтокрылой машины, сейчас выясняют.