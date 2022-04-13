«Готовы поучаствовать и в лизинговых схемах». Какая белорусская техника может появиться на Дальнем Востоке?

Растут продажи и наших лифтов. И это несмотря на то, что конкуренция велика. Рядом Япония и Китай. Чтобы обогнать конкурентов, наше машиностроение должно стать еще ближе к потребителю. Первое – собираются создать единый салон белорусской техники, второе – открыть единый сервисный центр. И определенные преференции есть.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:

Надо переходить уже на новый уровень, надо создавать единый центр, чтобы он мгновенно реагировал на необходимость сервисного обслуживания, обучения, выставочных площадок. К этому сейчас есть все возможности, потому что закрываются рынки и поставки из Японии и Кореи, что в основном всегда доминировало. Поэтому, я думаю, что Беларусь здесь займет достойное место в сегменте поставки различного рода машин, оборудования, того, что раньше приобреталось по импорту. Конечно, мы готовы поучаствовать и в лизинговых схемах

Делегация Приморья – завсегдатай форумов регионов. И каждый раз соглашение о тесном сотрудничестве родом с 1998 года наполняется конкретными договоренностями. Летом собираются приехать в Гродно на IX Форум регионов, чтобы их обновить.

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