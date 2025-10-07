Трамп сообщил, что принял решение по ракет Tomahawk и Украине

Лидер Штатов Дональд Трамп заявил, что не стремится к обострению конфликта в Украине, и выразил предостережение по поводу возможной передачи крылатых ракет «Томагавк» Киеву. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что принял предварительное решение, но хотел понять, как именно Украина будет использовать это оружие. По словам Трампа, война между Россией и Украиной стала результатом ошибочных решений с обеих сторон, и никто в этом конфликте не выглядит позитивно.

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность передачи «Томагавков» европейским союзникам для последующей отправки Киеву при условии, что Европа оплатит поставки. Координацию будет осуществлять НАТО.

В прошлом Трамп уже отказывался продавать эти ракеты европейским странам в интересах Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что применение «Томагавков» без участия американских военных невозможно, что приведет к новому этапу эскалации и ухудшению отношений между Москвой и Вашингтоном.

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