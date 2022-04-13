«Как раз тот момент, чтобы попробовать». Какие белорусские специалисты наиболее востребованы в Приморье?

Беларусь готова двигать на Дальний Восток не только наши товары целыми составами, но даже наши традиционные компетенции. Сейчас, как по всей России, в Приморье востребованы строители. Не Байкало-Амурская магистраль, конечно, но новые союзные семьи уже создаются.

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:

Особенно молодые специалисты, те, которые сегодня готовы зарабатывать, которые интересуются какими-то новыми стройками, получать какие-то дополнительные компетенции – это как раз тот момент, чтобы попробовать себя. Все помнят Байкало-Амурскую магистраль, великая стройка всех заряжает и мотивирует. Я думаю, что именно по такому же принципу и мы будем работать.

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