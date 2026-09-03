Новости по тегу #Олег Кожемяко

На престижной международной площадке обсуждают кардинальную перезагрузку торговых путей, создание альтернативных финансовых систем и запуск нового инвестиционного цикла во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Олег Кожемяко, пожалуй, один из самых частых гостей Дворца Независимости.
Во Дворце Независимости прошла встреча с губернатором этого региона.
По итогам 2025 года, объем взаимной торговли Беларуси и Приморского края превысил 75 млн долларов за счет поставок белорусской техники и продуктов питания, включая расширение рыбного импорта.
С 1 июня в России начала действовать цифровая система подтверждения ожидания поставок товаров автомобильным транспортом – так называемый СПОТ.
Беларусь и Приморский край выходят на новый этап стратегического партнерства, открывая окно возможностей для торговли с КНДР.
Фестиваль белорусской продукции проходит во Владивостоке.
Во Владивостоке состоялась рабочая встреча президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко с губернатором дальневосточного региона Олегом Кожемяко.
Беларусь заинтересована развивать межрегиональное сотрудничество с Приморским краем.
Так, Брестский областной исполнительный комитет и правительство Приморского края продолжат укреплять торгово-экономическое, социально-гуманитарное и культурное сотрудничество.
За последние пять лет товарооборот удалось существенно нарастить – практически в шесть раз. Из Приморья в Беларусь поставляют борную кислоту, ценные морепродукты, шпон. А мы снабжаем российский регион надежной техникой и высококачественным продовольствием.
Автосамосвалы БЕЛАЗ грузоподъемностью от 130 до 220 тонн – главный помощник на Лучегорском угольном разрезе.
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