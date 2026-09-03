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Новости по тегу #Олег Кожемяко

Центр притяжения для мирового бизнес-сообщества! С какими инициативами выступила Беларусь на ВЭФ?
03 сентября 2026 17:44

Центр притяжения для мирового бизнес-сообщества! С какими инициативами выступила Беларусь на ВЭФ?

Порт, новые рынки и бизнес вдолгую: во Дворце Независимости принимали губернатора Приморья
01 июня 2026 17:01

Порт, новые рынки и бизнес вдолгую: во Дворце Независимости принимали губернатора Приморья

Беларусь и Приморье рассчитывают выйти на товарооборот в $100 млн
01 июня 2026 16:56

Беларусь и Приморье рассчитывают выйти на товарооборот в $100 млн

Губернатор Приморского края: Минск и Владивосток переходят на лизинговые долгосрочные контракты
01 июня 2026 14:13

Губернатор Приморского края: Минск и Владивосток переходят на лизинговые долгосрочные контракты

Лукашенко и Путин в Астане обсудили тему введения СПОТ в России
01 июня 2026 14:09

Лукашенко и Путин в Астане обсудили тему введения СПОТ в России

Лукашенко провел встречу с губернатором Приморского края
01 июня 2026 11:24

Лукашенко провел встречу с губернатором Приморского края

Олег Кожемяко: Приморье, как и Дальний Восток, во многом осваивалось белорусами
09 октября 2025 06:25

Олег Кожемяко: Приморье, как и Дальний Восток, во многом осваивалось белорусами

В Приморском крае обсудили перспективы белорусско-российского взаимодействия по линии спорта
01 августа 2025 07:20

В Приморском крае обсудили перспективы белорусско-российского взаимодействия по линии спорта

Наталья Кочанова встретилась с губернатором Приморского края
03 июня 2025 17:11

Наталья Кочанова встретилась с губернатором Приморского края

Расстояние не преграда! Беларусь и Приморский край подписали ряд соглашений
03 июня 2025 10:38

Расстояние не преграда! Беларусь и Приморский край подписали ряд соглашений

Развитие сотрудничества – Юрий Шулейко провёл переговоры с главой Приморского края
03 июня 2025 08:20

Развитие сотрудничества – Юрий Шулейко провёл переговоры с главой Приморского края

Губернатор Приморского края России оценил качество белорусских БЕЛАЗов
09 апреля 2025 06:54

Губернатор Приморского края России оценил качество белорусских БЕЛАЗов