«Я считаю, что это даёт дополнительную защиту». Сколько подростков в Минске привиты от коронавируса?

Новости Беларуси. Против COVID-19 в Минске привиты почти 7 000 подростков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вакцинацию проводят во всех детских поликлиниках.

Ребят прививают, начиная с 12 лет, китайской вакциной, она инактивированная и хорошо формирует иммунитет. Для проведения процедуры родитель или законный представитель ребенка должен подписать согласие. Предварительно каждый подросток проходит медосмотр, а после прививки 30 минут находится под медицинским наблюдением.

Сегодня мне сделали вторую вакцину. И теперь я полностью вакцинирована.

Я считаю, что это дает дополнительную защиту и помогает мне с наибольшей вероятностью не заболеть.

Ольга Капустина, врач 13-й детской поликлиники:

С января 2022 года на базе нашей поликлиники, а также на базе школ и средних специальных учебных заведений всего привиты 363 ребенка. Важность вакцинации состоит в том, что это сегодня единственный способ для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.