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«Я считаю, что это даёт дополнительную защиту». Сколько подростков в Минске привиты от коронавируса?

13 апреля 2022 21:20
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Новости Беларуси. Против COVID-19 в Минске привиты почти 7 000 подростков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вакцинацию проводят во всех детских поликлиниках.

«Я считаю, что это даёт дополнительную защиту». Сколько подростков в Минске привиты от коронавируса?-1

Ребят прививают, начиная с 12 лет, китайской вакциной, она инактивированная и хорошо формирует иммунитет. Для проведения процедуры родитель или законный представитель ребенка должен подписать согласие. Предварительно каждый подросток проходит медосмотр, а после прививки 30 минут находится под медицинским наблюдением.

«Я считаю, что это даёт дополнительную защиту». Сколько подростков в Минске привиты от коронавируса?-4

Сегодня мне сделали вторую вакцину. И теперь я полностью вакцинирована.

«Я считаю, что это даёт дополнительную защиту». Сколько подростков в Минске привиты от коронавируса?-7

Я считаю, что это дает дополнительную защиту и помогает мне с наибольшей вероятностью не заболеть.

«Я считаю, что это даёт дополнительную защиту». Сколько подростков в Минске привиты от коронавируса?-10

Ольга Капустина, врач 13-й детской поликлиники:
С января 2022 года на базе нашей поликлиники, а также на базе школ и средних специальных учебных заведений всего привиты 363 ребенка. Важность вакцинации состоит в том, что это сегодня единственный способ для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

«Я считаю, что это даёт дополнительную защиту». Сколько подростков в Минске привиты от коронавируса?-13

Тем временем прививочная кампания в столице продолжается. Активно вакцинируется и взрослое население. Против COVID-19 уже привиты почти 1 миллион 200 тысяч минчан.

# Вакцинация # общество # Ольга Капустина # Фотофакт

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