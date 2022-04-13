Прямой эфир

В Минской области проходит «Неделя леса». В высадке деревьев приняли участие депутаты

13 апреля 2022 21:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области насыщенно проходит «Неделя леса». Трудовые десанты ежедневно на делянках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Определено свыше 400 участков для лесовосстановления общей площадью более 700 гектаров.

Материал Анастасии Кончиц.

В Минской области проходит «Неделя леса». В высадке деревьев приняли участие депутаты-1

Этим малышам-соснам всего год. И после уютной жизни в питомнике их высаживают в открытый грунт. Так и закладывается новая делянка.

Анастасия Кончиц, корреспондент:
Всего во время акции в Минской области будет высажено около 4,5 миллиона саженцев. Предпочтение сосне. Она прекрасный помощник в формировании здорового леса. Ведь это одно из самых быстрорастущих и крепких деревьев.

В Минской области проходит «Неделя леса». В высадке деревьев приняли участие депутаты-4

Но чтобы сосна раскрыла весь свой потенциал, необходимо правильно высадить дерево. Для удобства используют специальное устройство. А дальше – дело техники.

Подробности в видеоматериале.

# Государственная лесная политика # общество # Людмила Макарина-Кибак # Петр Вабищевич # Жанна Чернявская # Ирина Фадеева # Анастасия Кончиц # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Фашисты вели охоту на этого снайпера. Рассказываем о Феодосии Смолячкове, чьим именем названа минская улица
13 апреля 2022 21:09

Фашисты вели охоту на этого снайпера. Рассказываем о Феодосии Смолячкове, чьим именем названа минская улица

«Для меня это какое-то воодушевление». Александр Богданович принял участие в акции «Неделя леса»
13 апреля 2022 20:55

«Для меня это какое-то воодушевление». Александр Богданович принял участие в акции «Неделя леса»

«Ещё один повод встретиться». Белорусские спортсмены об акции «Неделя леса»
13 апреля 2022 20:51

«Ещё один повод встретиться». Белорусские спортсмены об акции «Неделя леса»