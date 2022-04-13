В Минской области проходит «Неделя леса». В высадке деревьев приняли участие депутаты

Новости Беларуси. В Минской области насыщенно проходит «Неделя леса». Трудовые десанты ежедневно на делянках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Определено свыше 400 участков для лесовосстановления общей площадью более 700 гектаров.

Этим малышам-соснам всего год. И после уютной жизни в питомнике их высаживают в открытый грунт. Так и закладывается новая делянка.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Всего во время акции в Минской области будет высажено около 4,5 миллиона саженцев. Предпочтение – сосне. Она прекрасный помощник в формировании здорового леса. Ведь это одно из самых быстрорастущих и крепких деревьев.