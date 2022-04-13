«Рассматриваем вопросы нового строительства». Министр архитектуры о помощи коллегам на Дальнем Востоке

Для Владивостока стройкой XXI века стал остров Русский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туда и пригласили белорусскую делегацию.

Остров Русский некогда был закрытой территорией. Несколько военных городков. И сейчас здесь расположен легендарный морской разведывательный пункт специального назначения. Теперь остров соединен с материковой частью Владивостока. Русский мост – самый длинный винтовой мост в мире. Теперь из центра города сюда можно попасть в девять раз быстрее. А сам анклав суши становится территорией интеллекта творческого пространства.

Мы отправили коллегам из Беларуси полностью проектную документацию на зону театра и проект договора. Сейчас находится в стадии рассмотрения. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А ты занимался этим?

– Так точно.

– Что мы здесь видим?