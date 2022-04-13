«Рассматриваем вопросы нового строительства». Министр архитектуры о помощи коллегам на Дальнем Востоке

Для Владивостока стройкой XXI века стал остров Русский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туда и пригласили белорусскую делегацию.
Для Владивостока стройкой XXI века стал остров Русский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туда и пригласили белорусскую делегацию.
Остров Русский некогда был закрытой территорией. Несколько военных городков. И сейчас здесь расположен легендарный морской разведывательный пункт специального назначения. Теперь остров соединен с материковой частью Владивостока. Русский мост – самый длинный винтовой мост в мире. Теперь из центра города сюда можно попасть в девять раз быстрее. А сам анклав суши становится территорией интеллекта творческого пространства.
Мы отправили коллегам из Беларуси полностью проектную документацию на зону театра и проект договора. Сейчас находится в стадии рассмотрения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А ты занимался этим?
– Так точно.
– Что мы здесь видим?
Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:
Пока работают 44 человека. Планируем до конца текущего месяца еще добавить 50 и к 15 мая еще 50. То есть итого в середине мая будет 150 работников. Мы в основном пока оказываем поддержку в части завершения строительства жилья и общежития. Одновременно мы с коллегой рассматриваем вопросы нового строительства и также жилья. Нам также было предложено рассмотреть возможности строительства жилья, в том числе и коммерческого, и социального. Здесь очень неплохая цена, она очень высокая по меркам всей России, поэтому я думаю, что мы сможем договориться.
– А с театром что будешь делать?
– Будем помогать.
– Если взялся, надо сделать.
– Мы с Олегом Николаевичем все проговаривали, что даже после завершения объекта мы создадим здесь мощную строительную контору и будем по городу вести и строительство мостов, и дорог, и жилого фонда. Сохраним рабочий персонал, создадим здоровую, сильную команду.
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:
Мы держим кубышки. Как только развернутся, сразу один строительный объект на 180 тысяч квадратных метров жилья. Вам, наверное, показывали эту площадку. Как только здесь разворот начнется, мы начнем втягивать в жилищное строительство.
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