«Хоть 3-4 человека дай». Зачем Лукашенко люди из Приморского края?

Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Город – крупнейший научно-образовательный центр дальневосточного региона. Визитная карточка острове Русский – кампус здешнего университета. Но, как говорится, вуз славен не стенами, а умами. К приезду белорусских гостей подготовили выставку разработок молодых ученых и студентов. Как в продолжение темы космоса.