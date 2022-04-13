«Хоть 3-4 человека дай». Зачем Лукашенко люди из Приморского края?

Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Город – крупнейший научно-образовательный центр дальневосточного региона. Визитная карточка острове Русский – кампус здешнего университета. Но, как говорится, вуз славен не стенами, а умами. К приезду белорусских гостей подготовили выставку разработок молодых ученых и студентов. Как в продолжение темы космоса.
Критичнее всех к работам отнесся руководитель Национальной академии наук Беларуси. Мол, у нас уже такое есть. А вот кооперироваться – да, пожалуй, можно.
– Пишем алгоритмы обработки и получаем различные продукты.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну, это наша тема. Так забирай человека. В Академию наук. А что, я зря приехал?
– Никаких вопросов.
– Хоть 3-4 человека дай. Главное, чтобы головастые люди.
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