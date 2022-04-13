«Показали и ещё не это покажем». Что Лукашенко думает об интеграции от Бреста до Владивостока?

Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исходя из протокола, стороны обменялись подарками. Свой подарок получила и пресса региона. Вопросы были разные, ответы – конкретные.