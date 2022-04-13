«Показали и ещё не это покажем». Что Лукашенко думает об интеграции от Бреста до Владивостока?
Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Исходя из протокола, стороны обменялись подарками. Свой подарок получила и пресса региона. Вопросы были разные, ответы – конкретные.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Александр Григорьевич, вы всегда Европу агитировали за интеграцию интеграций: от Лиссабона до Владивостока. Они забоялись, наверное, с нами конкурировать. Скажите, мы покажем всему миру, что значит интеграция от Бреста до Владивостока?
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Показали и еще не это покажем. Вчерашний визит на космодром и здесь. Подождите, мы с президентом Путиным покажем. Как я вчера сказал: слушай, Владимирович, мы с тобой им покажем кузькину мать.
– Спасибо.
– Спасибо большое.
Затем знакомство с ночной столицей Приморья президент продолжил на прогулочной яхте. Говорят, что Владивосток называют русским Сан-Франциско. Так себе синоним. Владивосток более чем самодостаточен и уникален. Это не край Земли. Это ее начало. Именно отсюда восходит солнце.
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