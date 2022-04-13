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У Лукашенко в Приморье спросили, планирует ли он приехать на ВЭФ. Вот что ответил Президент

13 апреля 2022 18:08
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Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Сейчас перспективы сотрудничества в более ярких тонах. Свой подарок получила и пресса региона. Вопросы были разные – ответы конкретные. Чтобы задать свои вопросы, стоило прилететь за тысячи километров и мне с коллегами.

У Лукашенко в Приморье спросили, планирует ли он приехать на ВЭФ. Вот что ответил Президент-1

– Александр Григорьевич, скажите, пожалуйста, вы планируете посетить ВЭФ и петербургский форум?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вам не холодно?
– Ну а что делать?
– Я планирую. Человек полагает, а Господь располагает. Я хотел бы приехать, это в сентябре, и побродить тут с Олегом Николаевичем, своим старым другом, по окрестностям на лодке, шхуне какой-нибудь.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Олег Кожемяко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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