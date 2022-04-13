Фашисты вели охоту на этого снайпера. Рассказываем о Феодосии Смолячкове, чьим именем названа минская улица

Новости Беларуси. В 2022 году Беларусь отпразднует 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За эту Победу советский народ заплатил высокую цену: миллионы человеческих жертв, тысячи разрушенных городов и неисчислимое количество искалеченных судеб. За цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих из которых война сделала героями.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Улица Смолячкова находится в Советском районе Минска. Ее протяженность совсем небольшая – около 400 метров. Начинается от перекрестка с улицей Козлова, далее идет параллельно Золотой Горке, пересекается с улицей Краснозвездной и заканчивается пересечением с Краснозвездным переулком. Названа в честь советского разведчика, снайпера, Героя Советского Союза Феодосия Артемьевича Смолячкова.

Феодосий Смолячков родился 12 июля 1923 года в деревне Подгорье Быховского района Могилевской области. Окончил шесть классов, а затем уехал учиться в Ленинград, в школу фабрично-заводского ученичества. Работал каменщиком и одновременно учился в снайперской школе. Когда началась Великая Отечественная, Смолячков просился добровольцем на фронт, но ему еще не было 18 лет. Тогда он вступил в отряд народного ополчения Ленинграда. Его зачислили в противотанковую роту 13-й стрелковой дивизии. Боевое крещение Смолячков получил под Гатчиной, где вместе с однополчанами отбивал атаки вражеских танков. А затем он был откомандирован в разведроту стрелковой дивизии.

Снайпер Смолячков одним из первых в армии открыл счет уничтоженным гитлеровцам, который впоследствии регулярно пополнял. А вскоре стал обучать снайперскому делу товарищей – лично подготовил 10 снайперов. О своих практических наработках Смолячков писал в дивизионную газету и обещал беспощадно бить врага. Феодосий был моложе всех в роте, но относились к нему с уважением. Более того, имя Смолячкова было известно всем и на фронте, и в блокадном городе. Он стал инициатором и вдохновителем соревнования снайперов Ленинградского фронта.

Из заметки Феодосия Смолячкова в газете «Вперед» от 3 января 1942 года:

Мой новогодний подарок Родине – 107 уничтоженных фашистов. Теперь я начал истреблять вторую сотню гитлеровских бандитов. Я еще настойчивей буду охотиться за двуногими зверями, буду воспитывать своим примером новые кадры снайперов. Истребляя фашистское зверье, я мщу за свою любимую Родину, за родную Беларусь. Пощады гитлеровским головорезам от меня не будет.

Феодосий Смолячков обладал уникальным даром охотника, он словно предчувствовал дальнейшие действия противника. Поражать врага одной пулей стало заповедью молодого снайпера. Пригодились и навыки, приобретенные во время вылазок в тыл врага: выдержка, умение хорошо маскироваться, наблюдательность. Он умел выбрать неприметный огневой рубеж, сделать ложные огневые позиции, отвлекающие внимание фашистов. Гитлеровцы устроили настоящую охоту за Смолячковым. Но Феодосий выходил победителем из этого противостояния.

Ему удалось уничтожить одного из лучших немецких снайперов – Георга Минке. Но роковая пуля все же настигла героя. 15 января 1942 года в районе Пулковских высот красноармеец Феодосий Смолячков погиб в снайперской дуэли, уничтожив в тот день четверых гитлеровцев. Всего же за три месяца своей службы юный снайпер убил 125 фашистов.