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Губернатор Приморского края: товарооборот с Беларусью достигнет в 2022 году 6 миллиардов рублей

13 апреля 2022 17:48
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Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губернатор Приморского края: товарооборот с Беларусью достигнет в 2022 году 6 миллиардов рублей-1

После насыщенного Дня космонавтики – напомним, 12 апреля наш Президент провел его с Владимиром Путины – было много тем. Геополитика, интеграция в космосе. Сегодня – о новых высотах в привычных областях сотрудничества. В формате новых возможностей – санкций.

Губернатор Приморского края: товарооборот с Беларусью достигнет в 2022 году 6 миллиардов рублей-4

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:
Я искренне рад приветствовать вас на приморской земле. И, конечно, хочу прежде всего поблагодарить за то, что вы нашли время для визита в Приморье. Благодаря вашей поддержке мы наладили еще более тесное экономическое и культурное сотрудничество, плодотворно работаем по ряду этих направлений. У нас за три года в 3,5 раза вырос товарооборот между Республикой Беларусь и Приморским краем. Если он в 2019 году насчитывал 1,2 миллиарда, то сейчас уже 4,1. Мы видим, что он достигнет в этом году 6 миллиардов рублей.

«Никому на колени нас невозможно поставить». Лукашенко о переходе в расчётах на российские рубли – подробнее в материале.

# Беларусь-Россия # Экономика # Олег Кожемяко # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Евгений Пустовой # Фотофакт

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