Губернатор Приморского края: товарооборот с Беларусью достигнет в 2022 году 6 миллиардов рублей

После насыщенного Дня космонавтики – напомним, 12 апреля наш Президент провел его с Владимиром Путины – было много тем. Геополитика, интеграция в космосе. Сегодня – о новых высотах в привычных областях сотрудничества. В формате новых возможностей – санкций.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:

Я искренне рад приветствовать вас на приморской земле. И, конечно, хочу прежде всего поблагодарить за то, что вы нашли время для визита в Приморье. Благодаря вашей поддержке мы наладили еще более тесное экономическое и культурное сотрудничество, плодотворно работаем по ряду этих направлений. У нас за три года в 3,5 раза вырос товарооборот между Республикой Беларусь и Приморским краем. Если он в 2019 году насчитывал 1,2 миллиарда, то сейчас уже 4,1. Мы видим, что он достигнет в этом году 6 миллиардов рублей.