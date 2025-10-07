Масштабные учения НАТО «Железный волк – 2025-II» начались в Литве

НАТО продолжает наращивать военную активность на восточных рубежах Альянса. В Литве начались международные учения «Железный волк – 2025-II», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задействованы более 3 тысяч военнослужащих армий Бельгии, Чехии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Хорватии и Германии. И около тысячи единиц техники: танков, боевых машин пехоты, самоходных артиллерийских установок и бронетранспортеров.

Вся эта армада в течение двух недель будет отрабатывать совместные действия как при отражении нападения противника, так и организацию наступательных операций. Учения пройдут вблизи границы с Беларусью.

Впрочем, литовскому Министерству обороны этого мало. Там объявили и о начале других маневров «Громовой бастион». Подразделения армии будут учиться действовать в городских условиях. Полигоном для них стал Шауляй. В ночь с 10 на 11 октября в населенном пункте введут учебный комендантский час. Военным и полиции разрешено останавливать и проверять жителей.