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76% французов требуют отставки Макрона

07 октября 2025 07:49
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Жители Франции убеждены, что Эмманюэль Макрон должен уйти в отставку. Об этом говорят итоги опроса общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 76 % респондентов считают, что именно Макрон виноват в тяжелом политическом кризисе, который переживает страна. Они уверены, что для выхода из ситуации необходимо, чтобы глава республики досрочно покинул свой пост. 

Еще 66 % опрошенных убеждены в необходимости роспуска Национального собрания и проведения досрочных парламентских выборов. При этом более половины французов считают, что именно так и произойдет в ближайшие месяцы.

# Кризис в ЕС

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