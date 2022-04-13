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«Им обязательно нужен новый роторный комбайн». Как «Гомсельмаш» поможет в этом Приморскому краю?

13 апреля 2022 20:00
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Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Им обязательно нужен новый роторный комбайн». Как «Гомсельмаш» поможет в этом Приморскому краю?-1

В Приморье проходят дни Беларуси. «Сделано в Беларуси» – это бренд здешних ярмарок. В крае создана специальная товаропроводящая сеть. На самолете восемь часов пути. Но сюда добрались наши машиностроительные холдинги – БелАЗ, МАЗ, «АМКОДОР» – край лесной, а в последние годы очень серьезно относятся к развитию сельского хозяйства, поэтому есть где развернуться МТЗ и «Гомсельмашу». Наш министр промышленности прогнозирует в 2022 году рост товарооборота минимум в 1,5 раза.

«Им обязательно нужен новый роторный комбайн». Как «Гомсельмаш» поможет в этом Приморскому краю?-4

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:
Есть заказы на специфические товары. Им обязательно нужен новый роторный комбайн, притом комбайн на гусеничном ходу. Разработкой наша компания «Гомсельмаш» занимается, но стоит задача, чтобы мы к уборочной такой комбайн изготовили и отправили его на испытание.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Петр Пархомчик # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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