«Им обязательно нужен новый роторный комбайн». Как «Гомсельмаш» поможет в этом Приморскому краю?

Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Приморье проходят дни Беларуси. «Сделано в Беларуси» – это бренд здешних ярмарок. В крае создана специальная товаропроводящая сеть. На самолете восемь часов пути. Но сюда добрались наши машиностроительные холдинги – БелАЗ, МАЗ, «АМКОДОР» – край лесной, а в последние годы очень серьезно относятся к развитию сельского хозяйства, поэтому есть где развернуться МТЗ и «Гомсельмашу». Наш министр промышленности прогнозирует в 2022 году рост товарооборота минимум в 1,5 раза.