«Им обязательно нужен новый роторный комбайн». Как «Гомсельмаш» поможет в этом Приморскому краю?

Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Приморье проходят дни Беларуси. «Сделано в Беларуси» – это бренд здешних ярмарок. В крае создана специальная товаропроводящая сеть. На самолете восемь часов пути. Но сюда добрались наши машиностроительные холдинги – БелАЗ, МАЗ, «АМКОДОР» – край лесной, а в последние годы очень серьезно относятся к развитию сельского хозяйства, поэтому есть где развернуться МТЗ и «Гомсельмашу». Наш министр промышленности прогнозирует в 2022 году рост товарооборота минимум в 1,5 раза.
Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:
Есть заказы на специфические товары. Им обязательно нужен новый роторный комбайн, притом комбайн на гусеничном ходу. Разработкой наша компания «Гомсельмаш» занимается, но стоит задача, чтобы мы к уборочной такой комбайн изготовили и отправили его на испытание.
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