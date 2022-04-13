«Никому на колени нас невозможно поставить». Лукашенко о переходе на расчёты в российских рублях

Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот дальневосточный регион – близкий друг для Беларуси. За годы партнерства сторонам удалось увеличить товарооборот в 3,5 раза. Сегодня Приморский край привык видеть на полках магазинов белорусские продукты, а в работе использовать нашу технику.
Лукашенко: Владивосток – продвинутый город. А на пустом месте ведь никаких компетенций не создашь – подробности здесь.
К слову сказать, 12 апреля сняли последние мелкие ограничения для белорусской молочки. Чужестранных санкций хватает.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нас не напрягает российский рубль (подробности далее). Мы за российские рубли продаем. Да, в национальных валютах. Продаем за российские рубли, но все, что нам нужно, ресурсы, мы покупаем за российские рубли. Небольшой сегмент – доллар, евро мы также имеем возможность продавать. Вчера отмечали с президентом: усложнились взаиморасчеты. Но мы решим и этот вопрос, уже начали решать. И никому на колени нас невозможно поставить. Есть все ресурсы, есть все сырье, есть высочайшие технологии – просто надо немножко перестроиться.
«Это хлеб такой? Ты смотри!» Вот как встретили Президента Беларуси в Приморском крае – смотрите здесь.