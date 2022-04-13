«Никому на колени нас невозможно поставить». Лукашенко о переходе на расчёты в российских рублях

Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот дальневосточный регион – близкий друг для Беларуси. За годы партнерства сторонам удалось увеличить товарооборот в 3,5 раза. Сегодня Приморский край привык видеть на полках магазинов белорусские продукты, а в работе использовать нашу технику.

Лукашенко: Владивосток – продвинутый город. А на пустом месте ведь никаких компетенций не создашь – подробности здесь.

К слову сказать, 12 апреля сняли последние мелкие ограничения для белорусской молочки. Чужестранных санкций хватает.